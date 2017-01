El Servicio de Protección de Derechos inicia un paro por 48 horas

En respuesta al despido de una psicóloga y tres trabajadores sociales se inició una medida de fuerza que tiene por objeto la reincorporación y reiterar viejos reclamos que a pesar del compromiso no se cumplieron, como: el pase a planta de operadores, la incorporación de un psicólogo y el pago a término de los profesionales contratados por provincia.

El deterioro que tiene el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia ha llevado al área a no poder tener en los últimos años un equipo sólido y completo como llegó a tener en 2009 con 30 profesionales en plena actividad. El último conteo realizado en el área daba cuenta de un listado de 100 casos de niños con derechos vulnerados que no podían acceder a tratamientos y atención por falta de personal.

La semana pasada, tras dos semanas de asamblea la gota que rebalsó el vaso fue el despido de una psicóloga y tres trabajadoras sociales. "Por esta causa, definimos en asamblea comenzar un paro mañana por un plazo de 48 horas, recordando que estos despidos no son lo único que nos preocupa, hay tres profesionales contratados por Provincia que hace tres meses que no cobran y no se cumplió con un acta homologada que establecía el pase a planta de operadores", explicó Gladys Morales una de las trabajadoras del área nucleadas en ATE.

El servicio el año pasado realizó cortes de calle, panfleteadas y retenciones mediante las cuales consiguieron la incorporación de becados y contratos con profesionales. A los primeros se les dio de baja y a los segundo no les pagan. "Por eso una de las determinaciones que tomamos en asamblea es que no queremos más becas ni contratos, pensar en una política seria para la niñez es pensar a largo plazo y así cada vez con más ajuste de personal no podemos trabajar", lamentó Morales.

En el marco de la asamblea, los cuestionamientos fueron para Provincia y municipio por no implementar un esquema claro de trabajo que permita saber incluso a quién se deben exigir respuesta. "En la situación en la que estamos nos enfrentamos a un doble discurso porque hablan de la niñez y la familia pero a nadie parece importarle", puntualizó.