El Patagónico | Deportes - 13 enero 2017 El Seven de la Patagonia ya tiene su fixture y esta tarde es el lanzamiento La presentación se realizará hoy a las 18:30, en el Centro Cultural de Rada Tilly. El certamen se desarrollará entre mañana y el domingo, en la playa de la villa balnearia, donde estará presente Ramiro Herrera, pilar comodorense de Los Pumas, y José María Núñez Piossek. Ambos brindarán una clínica para Infantiles y Juveniles, el segundo día de actividad.

La 17ª edición del Seven de la Patagonia, torneo de rugby playero que organiza Chenque Rugby Club, se llevará adelante entre mañana y el domingo en Rada Tilly, donde hoy a las 18:30 tendrá lugar la presentación del certamen, que ya tiene fixture.

Como ya es habitual, las categorías participantes serán Menores de 18 años (jugadores nacidos en 1999 y 2000), Libres (jugadores nacidos hasta 1998 inclusive y equipos femeninos y veteranos de la zona.

Además, como todos los años, acompañarán importantes figuras del rugby nacional e internacional. En esta ocasión se contará con la presencia del hijo pródigo del club, el puma Ramiro "Cumpa" Herrera, y el ex puma José María Núñez Piossek, quienes brindarán una clínica para Infantiles y Juveniles el domingo.

De 13:00 a 14:00, Herrera dictará una clínica de scrum para Juveniles, mientras que de 14:00 a 15:00, Piossek dará una clínica de rugby infantil.

Se destaca también la presencia de reconocidos árbitros de la Unión de Rugby de Buenos Aires y equipos de la URBA, como Atlético de Rosario y Pueyrredón.

Una novedad de este año es que mañana se realizará la Patagonia Fest en el salón principal del Colegio Médico. Será la primera fiesta del seven playero abierta al público y tendrá reconocido DJ, bandas en vivo y sorpresas. Las entradas ya se encuentran disponibles y promete ser una verdadera fiesta.

En despliegue, la institución de El Trébol dispondrá de tres canchas donde se llevará adelante toda la actividad del fin de semana.

Más allá de que Chenque RC es el organizador y coordinador del evento, el mismo pertenece a todos los clubes de la Unión de Rugby Austral, dado que la continuidad sostenida en el tiempo le da una jerarquía a la disciplina por sí misma, y representa un buen encuentro para los jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes que luego van a participar de los torneos organizados por la URA durante todo el año.

