El Patagónico | Deportes | seven de rugby - 15 enero 2017 El Seven de rugby de la Patagonia corona esta tarde a sus campeones El tradicional certamen de verano llega hoy a su fin. Se jugarán los partidos definitorios en cada una de sus categorías. Además, el comodorense Ramiro Herrera, integrante del plantel argentino de Los Pumas, brindará una clínica para jugadores de las categorías infantiles y juveniles en la misma playa de Rada Tilly.

Ayer dio comienzo, en la bajada 10 de Rada Tilly, la 17º edición del tradicional Seven playero de rugby. El mismo es organizado por Chenque Rugby Club y contó con las presencias destacadas del comodorense miembro de Los Pumas, el pilar Ramiro Herrera, y también del tryman histórico del seleccionado nacional, José María Nuñez Piossek.

Un agradable día se vivió en las arenas de la villa balnearia, y pese a que por momentos hubo un poco de viento, mucha gente se acercó para poder disfrutar en familia una jornada a puro rugby. Pasadas las 10 de la mañana comenzaron a jugarse los primeros encuentros y se extendieron hasta las 16:30, momentos en que la marea comenzaba a merodear la zona de las tres canchas, que en simultáneo albergaron partidos en las categorías: Juvenil, Femenino, Libres y Veteranos. Muchos jóvenes también aprovecharon la presencia del "Cumpa" Herrera y el tucumano Núñez Piossek, para sacarse fotos y dialogar con los rugbiers. Cabe recordar, que ambos estarán brindando hoy una clínica para jugadores de Infantiles y Juveniles.

Con respecto al juego, la categoría principal (Libres) mostró buenos encuentros y hay equipos que se destacaron, como Chenque SPI, Calafate RC y Patagonia Puey, que ganaron todos sus partidos. Además de estos tres planteles, jugará la Copa de Oro el conjunto de Caleta Olivia "Los Gatos", que sumó dos victorias y un empate ante el combinado de Atlético del Rosario, Mini Market La Rotonda, que deberá conformarse con disputar la Copa de Plata.

Por el lado de las mujeres, las caletenses de San Jorge "Negro" y el representativo de Chenque RC son las que mostraron más solidez. Las santacruceñas con dos triunfos en igual cantidad de encuentros y las locales, que ganaron dos partidos y empataron uno, son las que se afianzan en busca del título.

Otra de las categorías en las que se pudieron apreciar duelos interesantes, fueron en las Juveniles. Allí, el local "Trébol 7" y "Ganen pero no se abusen", representante de Deportivo Portugués, fueron los que mostraron mayores atributos para quedarse con el certamen.

Los veteranos también le pusieron mucho rugby a la tarde con la presencia de varios equipos. Los mejores de la tarde de ayer fueron "200xPera" y los "Gatos Clasics", porque ganaron todo lo que jugaron, pero también se puede sumar a "Warriors" al lote que buscará el primer puesto.

Hoy a partir de las 11 de la mañana continuará el Seven de la Patagonia con más partidos. A las 13 está prevista la Clínica de José María Núñez Piossek y a las 14 será el turno de Ramiro Herrera. Aproximadamente a las 17, culminará el evento con la final de la categoría Libres.



> Panorama

JUVENIL

Los Gatitos 0 – 26 Trébol 7

Calafa 7 36 - 0 Chenque Seven

Los Gatitos 0 – 27 Ganen pero no se abusen

Trébol 7 35 – 0 Chenque Seven

Calafa7 10 – 19 Ganen pero no se abusen



Femenino:

Shoamas 0 – 25 San Jorge Negro

Chenque RC 29 – 0 Dragonas

San Jorge Blanco 0 – 31 Calafate

Chenque RC 27 – 0 San Jorge Blanco

Shoamas 29 – 0 Dragonas

San Jorge Negro 12 – 0 Calafate

San Jorge Blanco 5 – 15 Dragonas

Chenque RC 12 – 12 Calafate



LIBRES

Calafate RC 28 – 0 Búfalos

Los Gatos 48 – 0 Sarmiento

Patagonia Puey 10 – 7 Chenque Autocam

Patagonia Fest 22 – 5 San Jorge Gim

Calafate Reina Bar 7 – 34 Mini Market La Rotonda

Puro Tackle 17 – 10 Penachos

Chenque SPI 21 – 7 Quelequen

Bulls 7 – 21 Portugués

Calafate RC 27 – 0 Patagonia Fest

Los Gatos 31 – 0 Calafate Reina Bar

Patagonia Puey 12 – 0 Puro Tackle

Búfalos 0 – 5 San Jorge Gim

Sarmiento 0 – 38 Mini Market La Rotonda

Chenque SPI 28 – 7 Bulls

Chenque Autocam 24 – 0 Penachos

Quelequen 10 – 10 Portugués

Calafate RC 14 – 0 San Jorge Gim

Los Gatos 7 – 7 Mini Market La Rotonda

Patagonia Puey 19 -0 Penachos

Búfalos 7 – Patagonia Fest 12

Calafate Reina Bar 31 – 10 Sarmiento

Chenque Autocam 5 – 22 Puro Tackle

Chenque SPI 21 – 5 Portugués

Quelequén 0 - 12 Bulls



VETERANOS

Alacranes Verde 5 – 10 Baragatos

200xPera 10 – 5 Alacranes Blanco

Gatos Clasic 20 – 0 Hueney's

Warriors 20 – 0 Baguacranes

Alacranes Verde 5 – 20 Gatos Clasic

200xPera 5 – 0 Warriors

Baragatos 30 – 5 Hueney's

Alacranes Blanco 14 – 5 Baguacranes

Alacranes Verde 25 – 5 Hueney's

200xPera 10 – 0 Baguacranes

Baragatos 10 – 20 Gatos Clasic







