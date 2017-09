El Patagónico | BIZ - 02 septiembre 2017 El sueño del pibe: vivir de la play

Franco Colagrossi tiene 27 años y fue el primer jugador profesional de videojuegos para un club de Latinoamérica. Fue River quien lo contactó hace casi un año y renunció a su trabajo en un banco para firmar su contrato con la institución de la que es hincha.



Periodista: ¿Qué sentiste cuando te reuniste con Rodolfo D'Onofrio (presidente de River), cuando entraste al Monumental?

Franco Colagrossi: La verdad fue muy loco. Sentía que estaba cumpliendo más que un sueño. De pibe lo que más me gustaba era jugar a la pelota. Después me di cuenta de que iba a tener la posibilidad de jugar a la play, pero nunca me imaginé ligado al club de mis amores. Fue una experiencia única. Se dio todo muy rápido, en el lapso de dos semanas.



P.: ¿Cómo es tu rutina? El hecho de que sea un trabajo, ¿te sacó el gusto por el juego?

F.C.: No me sacó el gusto. Disfruto cuando juego. Pero antes cuando me juntaba con amigos, lo primero que hacía era sentarnos a jugar a la play. Ahora los dejo jugar a ellos. Porque estoy todo el día. Obviamente me quieren jugar porque me quieren ganar. Y la rutina: me levanto temprano, alrededor de las 8.30 me pongo a entrenar con la consola. Juego dos horas. Después paro, estudio rivales de afuera, de los mejores. Diferentes tácticas y estrategias. Me dedico a esa parte teórica dos horas. Y después retomo para aplicarlo en la práctica. Le dedico seis o siete horas por día.



P.: ¿Tu familia qué te dijo cuando decidiste renunciar al trabajo para jugar a la play?

F.C.: Mi familia no lo podía creer. Mi novia fue la primera que me apoyó cien por cien porque sabe la pasión que tengo. Y mi viejo se puso muy contento, pero no estaba muy convencido al principio. Le costó entender que había dejado el laburo por esto. Pero cuando vino a la presentación, Rodolfo le dio la mano y vio el respaldo que tiene River atrás de esto se dio cuenta de que estaba bien. Y se puso contento porque pude cumplir un sueño y dedicarme a lo que me gusta.



P.: ¿Y se puede vivir bien con el sueldo de un Gamer?

F.C.: Puedo vivir bien de esto. Para que te des una idea, dejé el trabajo bancario, que con el suelo podía vivir bien, para laburar de esto. Así que está bien.

