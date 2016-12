El 'Super Mario Run' ya está disponible en la App Store

Ya está disponible para su descarga gratuita en la App Store de Apple en 151 países y es compatible con cualquier iPhone, iPad y iPod touch que corra iOS 8.0 o superior. Los jugadores tendrán que realizar el pago dentro de la aplicación para desbloquear todo su contenido. Llegará a Android en 2017 a través de la Play Store de Google.

Este juego en dos dimensiones de Nintendo consta de 6 mundos y 24 niveles diseñados para ser jugados con una sola mano. Mario corre por sí mismo, pero el jugador tendrá que saltar con atino para superar los diferentes obstáculos y hacerse con todos los secretos.

Además del modo principal, en Super Mario Run se incluye un modo desafío para superar la puntuación de tus amigos y un pequeño minijuego donde diseñar tu propio reino con los coleccionables obtenidos.

Shigeru Miyamoto, el genio creativo detrás de las sagas más exitosas de Nintendo como Donkey Kong o The Legend of Zelda, ha supervisado personalmente el proyecto de DeNa Co. Ltd, compañía de juegos móviles con la que Nintendo llegó a un acuerdo para trasladar sus franquicias más allá de sus consolas.

Super Mario Run requerirá una conexión a Internet activa, algo que ha sorprendido a muchos usuarios ya que no es un juego multijugador. Nintendo dijo que la conexión les permite ofrecer varias funciones que mejoran la experiencia al recalcar que la plataforma no es una experiencia "estática".