El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 19 agosto 2017 El Super TC2000 ya palpita la 8ª fecha Del acto de presentación tomaron parte el intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral, el presidente de la categoría Antonio Abrazian como así también pilotos que serán protagonistas de una nueva competencia del Campeonato Argentino y Sudamericano.

Ayer a la mediodía se llevó a cabo el lanzamiento de la octava fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Super TC2000 que tendrá epicentro en el Circuito Callejero Santa Fe Ciudad los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Del encuentro, que se llevó a cabo en el Complejo Corporate Tower, Dique 1, Torre 1, piso 13 del Puerto Santa Fe, participaron el intendente José Corral, el presidente de Super TC2000 Antonio Abrazian y los pilotos Gabriel Ponce de León (Toyota Gazoo Racing Argentina), Facundo Ardusso (Renault Sport) y Damián Fineschi (Escudería FELA).

El primero en tomar la palabra fue el intendente de Santa Fe José Corral: "Para la ciudad el Callejero de Santa Fe es nuestra nave insignia, que pone en movimiento a la ciudad con la llegada de mucha gente. Esta carrera año a año nos plantea un nuevo desafío que es mejorar la de la edición anterior. Estamos muy orgullosos pero también muy agradecidos ¡Bienvenidos!".

Luego fue el turno de Antonio Abrazian: "Para el Super TC2000 venir a Santa Fe siempre es un placer, es la carrera más significativa para la categoría. No solamente tiene el condimento de correrse en la ciudad, sino además que el público disfrute de cerca el automovilismo, pueda sentir la velocidad, los olores, el color de la categoría. El Callejero de Santa Fe es mucho más que una carrera, es un gran espectáculo deportivo".

Entre los pilotos, el primero en tomar la palabra fue Damián Fineschi (Escudería Fela): "El Callejero de Santa Fe determinará que pilotos pelearán por el título. Si quiero hacerlo deberé tener un gran resultado acá. Es una carrera que me gusta mucho, la nocturna tiene un plus especial".

Gabriel Ponce de León (Toyota Gazoo Racing Argentina) comentó: "El circuito está quedando muy bien. Tengo muchas ganas de llevarme un gran resultado, si me dan a elegir me quedo con la nocturna. El Callejero de Santa Fe requiere de mucha más concentración, el mínimo error te lleva a quedar afuera. Estamos trabajando mucho en el Corolla para llegar de la mejor manera".

El encargado de cerrar la presentación fue Facundo Ardusso (Renault Sport): "Somos candidatos en el Callejero de Santa Fe, estamos muy bien con el equipo Renault Sport, evolucionando carrera a carrera. Me gusta la modificación del circuito con una nueva horquilla, va a generar un gran espectáculo. La clave es estar bien mental y físicamente tanto el piloto como el equipo, es la carrera más exigente de la temporada. En cuanto al auto es fundamental que tenga buena tracción".

En la presentación se brindaron todos los detalles del evento, que año a año convoca a miles de espectadores.



