El Patagónico | Deportes - 09 mayo 2017 El Superclásico irá el domingo a las 17

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugará el domingo a las 17 en La Bombonera, en el partido destacado de la 24ta. fecha del torneo de Primera división, cuyo programa de encuentros, con días y horarios confirmados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será el siguiente:



VIERNES

21:15 San Martín vs Godoy Cruz.



SABADO

14:00 Estudiantes vs Gimnasia y Esgrima (en el estadio de Quilmes).

14:00 Talleres vs Belgrano (en el estadio Mario Alberto Kempes)

16:00 Banfield vs Lanús

17:15 Atlético de Rafaela vs Atlético de Tucumán.

18:00 Huracán vs San Lorenzo.

19:30 Olimpo vs Aldosivi.



DOMINGO

14:00 Colon vs Unión.

15:00 Newell's Old Boys vs Rosario Central

17:00 Boca vs River.

19:00 Independiente vs Racing Club.

19:15 Patronato vs Sarmiento de Junín



LUNES

19:00 Defensa y Justicia vs Quilmes.

19:00 Arsenal vs Temperley.

21:15 Vélez Sarsfield vs Tigre.

