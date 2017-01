El teatro y los títeres se apropian de los espacios públicos en Rada Tilly

La muestra "Papet, un muñeco para Anahí" fue la encargada de inaugurar una nueva edición del Festival de Títeres de Arena y Viento en Rada Tilly , permitiendo también presentar las obras que se recrearán durante el encuentro.Hay que destacar que estos "papets" permanecerán exhibidos durante el festival en el Centro Cultural Rada Tilly y luego serán subastados en beneficio de la Fundación Anahí.El programa de actividades comprende tres espectáculos por jornada y ayer el Grupo Hua Guo Shan fue quien inauguró la cartelera con su obra "Alboroto en el cielo", en el Paseo Aeróbico Ernesto Villalobos.La propuesta se basó en diferentes historias de la mitología oriental donde el principal protagonista es el "Rey Mono".Ofrece un espectáculo donde la fantasía está acompañada por las distintas acrobacias y particularidades de cada uno de los personajes.El organizador del festival y referente de Mablan Espectáculos, Helbert Collantes, explicó que tardaron dos años en conseguir que esa compañía de títeres pudiera presentar sus obras en la ciudad balnearia."Ellos han trabajado en la calle Corrientes (Buenos Aires) y en diferentes lugares tanto independientes como privados y es un privilegio que hoy estén acá ofreciendo su arte", aseguró.El show se llevó a cabo en el Paseo Aeróbico contiguo a la Oficina de Turismo del municipio y contó con un gran marco de público. Grandes y chicos se divirtieron por igual.La jornada continuó con los espectáculos "Mirame un poquito" y "Hamishibai – Teatro de Cartón". Esta última fue una obra destinada para adolescentes y adultos y se presentó en el Centro Cultural de la ciudad balnearia.El director del encuentro destacó que el clima ha acompañado el desarrollo de los espectáculos y celebró la participación del público que todos los años respalda cada una de las propuestas.Asimismo, Collantes manifestó: "nosotros tratamos no contar las fechas del festival porque tiene que instaurarse y tiene que continuar. Mientras nosotros estemos vamos a continuar realizando este tipo de actividades, pero cuando ya no nos toque estar sería bueno que sea parte de la ciudad y que se mantenga en el tiempo"."Cuando uno hace el análisis y observa que pasaron cinco años, significa mucho para nosotros. Hoy podemos ver hasta dónde han llegado los elencos y lenguajes técnicos que ofrecen y esto nos permite seguir haciendo cosas. Es un reto muy grande que tenemos por delante. Es muy difícil traer algo diferente todos los años, pero que nos da mucho placer poder llevarlo adelante", subrayó.Las propuestas de hoy comenzarán a las 15 cuando se presente el grupo Theatre de Route In tenebris Lumen en el Paseo Aeróbico Ernesto Villalobos. Dos horas más tarde, se presentará la compañía Ivotura con el espectáculo "Calabazin" en el Parador #IN.A las 19 se espera que el artista comodorense Esteban Sierra ofrezca la obra "Padi, en el viaje a las diferencias" en la plaza ubicada entre calle Alferez de Navío Olivares y Piedra Buena.El cierre de la jornada estará a cargo de Daniela Calbi con el espectáculo "Economía Doméstica", a las 21:30 en el Centro Cultural Rada Tilly.