El temor de perder la vida y el dolor de perderlo todo

Ayer el damnificado dialogó con El Patagónico en la casa de su madre -adonde se tuvieron que autoevacuar- y contó la odisea que junto a su familia tuvo que vivir en la noche del jueves 30 de marzo cuando en horas de la madrugada tuvieron que salir, literalmente, de rodillas de la vivienda.

"Estábamos con mi señora y a las tres de la mañana salimos hasta el cuello de agua. Ella decía 'me muero, me muero', y le dije: "no, si te quedas acá te vas a morir, vamos". De rodillas tuvimos que pasar, no sabíamos qué hacer. A un perro y un gatito los tuve que dejar arriba del ropero. Pensé que se iban a morir, pero se quedaron ahí y los salvamos porque salimos con lo puesto'', contó aún movilizado por lo que le tocó pasar.

Cristian aseguró que perdieron todo: heladera, lavarropas, televisores, celulares y hasta los juguetes de su nene de cinco años, el más chiquito. "Estaban adentro de un cajón, ahora lo tengo con fiebre porque extraña su casa, quiere volver a su casa'', lamentó el hombre que trabaja en la Planta de Tratamiento de Urbana SRL.

Por eso ahora pide ayuda a la comunidad, ya que además de todos los muebles y artículos del hogar que perdió es muy posible que también pierda su casa, una prefabricada que había terminado de pagar hace unos meses.

"En febrero la había terminado de pagar; estábamos contentos por eso y ahora tenemos que empezar de vuelta porque la casa cada vez está más cubierta de barro por el trabajo de las máquinas y la madera debe estar toda podrida. Yo creo que la está sosteniendo el barro'', lamentó, señalando que "lo material va y viene, pero es duro".

Quienes quieran ayudarlo, pueden comunicarse al teléfono: 0297-155092022. "En este momento lo poco es mucho", agradeció Cristian, padre de un nene de 5 años, una nena de 10 y otro de 12.