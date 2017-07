El tenso cruce entre Flor Marcasoli y Laurita Fernández

Este lunes comenzó la "salsa de a tres" en el Bailando y una de las invitadas fue Flor Marcasoli, que participó junto a la pareja de La Chipi y Mauro Caiazza.

Lo cierto que ocurrió lo que todos esperaban: Marcasoli se cruzó con nada más ni nada menos que Laurita Fernández en uno de los camarines de los estudios de Showmatch.

"Hoy llegué a vestuario a probarme la ropa y justo estaba Laurita. Ella tenía puesto un gorro de chancho y cuando yo estaba por entrar, las chicas, amorosas, me pidieron que espere un poquito. Les dije que no había problema y ella justo se asomó. No pudimos ni siquiera saludarnos, pero no creo que no me haya visto", relató la "tercera en discordia".

Las mujeres "no se saludaron" y se evitaron. "Ella me vio, me escuchó la voz, estábamos cerca, pero nada. Creo que salió por la otra puerta. Igual, con ella no tengo nada, el problema es con Federico, que hizo las cosas mal", completó Marcasoli.

Más detalles en RatingCero.com