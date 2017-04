El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 18 abril 2017 El Tesoro pagó u$s 7.180 millones por el vencimiento del Bonar 2017 Tras el pago, las reservas del Banco Central se redujeron en alrededor de u$s 5.000 millones, luego de alcanzar el miércoles pasado el máximo histórico de u$s 52.689 millones.

El gobierno nacional canceló u$s 7.180 millones por el vencimiento del Bonar 2017 (Bonar X), en la operación de mayor volumen de cancelación de deuda pública durante este año, informó oficialmente el Ministerio de Finanzas en el Palacio de Hacienda. De ese total, unos u$s 6.938 millones corresponden al capital, mientras que los otros u$s 250 millones, a intereses de la última amortización semestral del título.

Para financiar parte de esta erogación, el Ministerio de Finanzas colocó la semana pasada dos nuevos Bonos del Estado nacional por u$s 1.760 millones con vencimientos en 2025 y 2037, con tasas del 5,75% y del 7,625%, respectivamente. Por la colocación del título a ocho años se obtuvieron u$s 888 millones, mientras que por el instrumento de diez años se tomaron u$s872 millones.

Tras el pago, las reservas del Banco Central se redujeron en alrededor de u$s 5.000 millones, tras alcanzar el miércoles pasado el máximo histórico de u$s 52.689 millones.

La cartera de Finanzas, que conduce Luis Caputo, estimó que, tras el pago de este vencimiento, al final del día la deuda pública de la Argentina se reducirá en u$s 5.178 millones. Sobre el vencimiento total cabe aclarar que una parte de los Bonar X está en poder del Tesoro.

De esta manera, la deuda pública total quedaría en torno a los u$s 265.600 millones, es decir, el equivalente a un 52% del PBI.

El Bonar 2017 fue uno de los títulos que podían entregarse como pago de las penalidades para ingresar al Plan de Sinceramiento Fiscal. Desde el Ministerio de Finanzas confiaron a este diario que el Tesoro recibió unos u$s 1.000 millones del título como parte de pago de la alícuota.

El beneficio se concedía, concretamente, para la segunda etapa: al blanqueador se le cobraba sólo 10% del monto a exteriorizar, en lugar de 15%, si durante el primer trimestre de este año realizaba el pago con estos títulos. "Se podrá optar por abonar el impuesto especial mediante la entrega de títulos Bonar 17 y/o Global 17, expresados a valor nominal, a una alícuota de 10%, hasta el 31 de marzo", decía la Ley 27.260.

Eso significó, por ejemplo, que quien tuvo que blanquear u$s 1 millón a partir del 1 de enero pudo elegir entre pagar u$s150.000 en efectivo o u$s100.000 en Bonar o Global. Al recibirlos, el Estado consideró cada título a su valor nominal: u$s 100. Por lo tanto, con el precio actual del Bonar X, de u$s103,3, al "blanqueador" le alcanzó comprar u$s103.300 de este título para evitar pagar los u$s150.000 que le hubieran correspondido en efectivo. Desde el Ministerio de Finanzas confiaron a este diario que el Tesoro recibió unos u$s 1.000 millones del título como parte de pago de la alícuota.

Operadores esperaban que el pago de este título pueda impactar en la cotización del dólar, que estuvo presionado en las últimas semanas por las divisas que ingresaron por el blanqueo.



BONOS EN ALZA



Los bonos de Argentina operaron con firmeza ayer ante recomposiciones de carteras luego de que el Gobierno abonó 7.180 millones de dólares por el vencimento del Bonar X (2017), destacó la agencia de noticias Reuters.

Señala que "los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local subían en promedio 0,3 por ciento, con un riesgo país argentino estable en torno a los 442 puntos básicos".

La casa de bolsa Portfolio Personal recomendó "reinvertir los dólares cobrados (por el Bonar X) en otros instrumentos en dólares", e indicó que "en este sentido, según el perfil del inversor, entendemos que las opciones van desde las Letes y el Bono Argentina 2022 para posiciones conservadoras y moderadas, y el Buenos Aires 2023 y el Descuento en dólares para carteras entre moderadas y agresivas".



