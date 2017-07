El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 julio 2017 El Tiburón busca la punta en soledad del Apertura de futsal MyL se enfrentará con Clear en el otro partido que se jugará en el gimnasio municipal 1 por la misma instancia.

Con la disputa de cuatro partidos, hoy continuará desarrollándose en el gimnasio municipal 1 el torneo Apertura 2017 que organiza la comisión de la Categoría Principal del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

En total serán cuatro los partidos que se jugarán en el escenario que se encuentra en Aristóbulo del Valle y Viamonte.

Dentro de la programación se destaca el duelo entre Auto Lavado El Tiburón –uno de los líderes de la Zona Honor Campeonato- y Lanús que se encuentra en el quinto puesto de la tabla.

El otro partido que jugarán por esta misma instancia lo animarán MyL con Clear en partido que pondrá en marcha la programación.

Además jugarán El Lobito y Patagonia FC quienes se enfrentarán por la final de ida de la categoría A1, mientras que Seven & Eleven jugará con Transporte Caamaño un partido de la sexta fecha de la Zona Honor Permanencia.

Mañana, mientras tanto, se presentará el otro líder que tiene la Zona de Honor Campeonato. Se trata de Inter FC que tendrá un duro compromiso ante UOCRA Comodoro, que se ubica a un punto de los líderes del certamen. Por la misma instancia se medirán Casino Futsal y Flamengo.

Mientras que los otros dos partidos serán final revancha. Uno de ellos lo protagonizarán Patagonia FC con El Lobito por la A1 y la otra la animarán Marbar SRL con Cepatacal por la A3.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

18:00 MyL vs Clear; Honor Campeonato, 5ª fecha.

19:20 El Lobito vs Patagonia FC; A1, final ida.

20:20 Seven & Eleven vs Transporte Caamaño; Honor Permanencia, 6ª fecha.

21:40 Auto Lavado El Tiburón vs Lanús; Honor Campeonato, 5ª fecha.



Mañana en el gimnasio municipal 1

18:00 Casino Futsal vs Flamengo; Honor Campeonato, 5ª fecha.

19:20 Patagonia FC vs El Lobito; A1, final revancha.

20:20 Marbar SRL vs Cepatacal; A3, final revancha.

21:20 Inter FC vs UOCRA Comodoro; Honor Campeonato, 5ª fecha.

Fuente: