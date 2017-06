El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 04 junio 2017 El Tiburón se enfrenta con MyL por la 6ª fecha de la Zona de Honor 2 Catorce serán los partidos que se jugarán desde las 10 en el complejo Huergo. Neumáticos del Sur y Patagonia Sur abrirán la programación. La Asociación Promocional tendrá actividad en el gimnasio municipal 1.

Los equipos de Auto Lavado El Tiburón y MyL se enfrentarán hoy en el gimnasio del complejo Huergo en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona de Honor 2 del torneo Apertura 2017 que organiza la comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

Ese será el partido con que se cerrará la programación prevista para hoy desde las 10 en el que se estarán jugando un total de catorce partidos de las diferentes categorías.

Por la A1 estarán jugando Electromecánica Sur/El Chispazo con La Plaza FC, Gremio FC se medirá con Malandras FC, Patagonia FC chocará con Vargas SRL. Por la A2, Río Sur se enfrentará con Los Ases, mientras que por la A3 jugarán Deportivo Las Latas con Puerto Nuevo y Panadería San Cayetano frente a Manantiales FC y por la A4 se medirán Roma Futsal con Deportivo DM/La Vecinidad.

Además, por la B2 jugarán Futsaleros con La 232, Carnicería Malvinas Sur ante Los Santos, CFC se las verá con Gesta de Malvinas e Imperial se medirá con Guachones.

Por su parte, la Asociación Promocional de fútbol de salón también continuará con su torneo Apertura. En esta ocasión serán cuatro los partidos que se disputarán desde las 19 en el gimnasio municipal 1.

En ese contexto, Lanús chocará con El Lobito en Cadetes, La Súper –reciente bicampeón del Argentino Juvenil disputado en Misiones-, se medirá con Gimnasio Laprida, El Lobito jugará con El Lobito y cerrarán la programación, Cepatacal con Flamengo.



PROGRAMA - CATEGORIA PRINCIPAL



Hoy en el Complejo

Huergo (parquet)

10:00 Neumáticos del Sur vs Patagonia Sur; B2, 11ª fecha.

11:00 Futsaleros vs La 232; B2, 11ª fecha.

11:50 Carnicería Malvinas Sur vs Los Santos; B2, 11ª fecha.

12:40 CFC vs Gesta de Malvinas; B2, 11ª fecha.

13:30 Imperial vs Guachones; B2, 11ª fecha.

14:20 Carnicería Oriana vs Los Veras; A4, 9ª fecha.

15:10 Deportivo Las Latas vs Puerto Nuevo; A3, 9ª fecha.

16:00 Río Sur vs Los Ases; A2. 8ª fecha.

16:50 Electromecánica Sur/El Chispazo vs La Plaza FC; A1, 9ª fecha.

17:40 Gremio FC vs Malandras FC; A1, 9ª fecha.

18:30 Patagonia FC vs Vargas SRL; A1, 9ª fecha.

19:20 Panadería San Cayetano vs Manantiales FC; A3, 8ª fecha.

20:10 Roma Futsal vs Deportivo DM/La Vecindad; A4, 9ª fecha.

21:00 Auto Lavado El Tiburón vs MyL; Honor 2, 6ª fecha.



PROGRAMA - ASOCIACION PROMOCIONAL



Hoy en el gimnasio municipal 1

19:00 Lanús vs El Lobito; Cadete, 6ª fecha.

19:50 La Súper vs Gimnasio Laprida; Juvenil, 5ª fecha.

20:40 El Lobito vs La Cigarra; Juvenil, 5ª fecha.

21:30 Cepatacal vs Flamengo; Juvenil, 5ª fecha.



Fuente: