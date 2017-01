"El tiempo es lo más valioso para ofrecer"

Fernando Schmidt había visitado Puerto Deseado hace pocos días, publicando su recorrido y fotografiado el vehículo en el que ayer lo mataron con la peor de las crueldades.

"Da mucha impotencia" dijo uno de sus compañeros más afectados con el trágico fin de "Platillo". Fernando había despedido 2016 con un emotivo mensaje en Facebook a su familia diciendo que todo los logros de crecimiento en sus hijos y las habilidades que habían adquirido "no podrían haberse logrado sin el tiempo, que es lo más valioso que tenemos para ofrecer, la paciencia, que muchas veces demanda años y el amor incondicional de la mujer que me enamoró desde hace más de 14 hermosos años y que a pesar de que no todo es color rosa, sigue a mi lado en cada paso que doy en mi vida".

También decía entonces: "sé muy bien que no merezco todo lo que tengo, pero sueño con lograr cada proyecto que tengamos y que los años nos hagan más sabios y menos críticos". Schmidt esperaba en 2017 "muchas satisfacciones más".

Pero un delincuente ayer le arrebató la vida. Lo apuñaló 15 veces mientras el trabajador solo intentaba llevarle el pan a su familia que tanto amaba.