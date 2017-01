El Patagónico | Deportes - 17 enero 2017 El "Tigre" Saldivia aguarda la confirmación de otro combate Además de la pelea que sostendrá el 30 de marzo con el sudafricano Nkululeko Mhlongo por el título Superwelter WBF, surgió la chance de pelear el 24 de febrero en Mar del Plata ante el dominicano Henry Polanco.

Tras la confirmación de la pelea ante Nkululeko "El Bulldog" Mhlongo, que se llevará a cabo el 30 de marzo en Sudáfrica por el título Superwelter WBF (World Boxing Federation), el comodorense Héctor Saldivia aguarda por la ratificación de otro combate previo a su presentación en el continente africano. Es que surgió la posibilidad de pelear el 24 de febrero en Mar del Plata frente al dominicano Henry Polanco. Mientras tanto, el boxeador entrena en el gimnasio municipal N° 1.

El Departamento de Prensa de Comodoro Deportes habló con el boxeador que continúa con su preparación para llegar de la mejor manera cuando se vuelva a subir al ring.



- Tigre, al final vas a seguir peleando

Si bien después de mi última pelea en Francia anuncié mi retiro de la actividad, que tenía que ver con un tema de desventaja con el nivel extranjero, a nivel local ostento tres títulos. Soy el actual campeón argentino Superwelter, campeón latino de la FIB y campeón latino del Consejo. Llegar al gimnasio, empezar a entrenar y sentir las ganas que siento es lo que me llevó a subir nuevamente al cuadrilátero. Porque creo que un boxeador, para subir al ring, lo que necesita es eso, más allá de la conducta y la disciplina que uno tiene en la vida.



-Ya está confirmada la pelea en Sudáfrica en marzo. Es una buena posibilidad para retomar.

Se presentó esta buena oportunidad como la pelea en Sudáfrica para el mes de marzo. Pero antes hay algo en el medio que, si bien no está confirmado del todo, está por confirmarse para el 24 de febrero. Está la posibilidad de pelear en Mar del Plata y el rival sería Henry Polanco, quien es un boxeador nuevo que viene en ascenso y que viene trepando en los diferentes ránkings nacionales e internacionales. Es un dominicano que está radicado en Argentina hace un tiempo. Así que estamos trabajando enfocados en esa pelea y en la de marzo que ya está el contrato firmado.



- ¿De qué depende que se realice la pelea con Polanco?

Depende de que se confirme. Ya está hablado y ahora los promotores tienen que confirmarla, porque nosotros ya dimos el sí para que se haga. Seguramente en estos días se estará confirmando.



-¿Cómo te estás preparando?

Me estoy preparando bien. Ustedes saben que yo soy cien por ciento profesional. Si bien había anunciado mi retiro, seguí entrenando como siempre lo hice. Siempre dije que el día que deje la disciplina voy a seguir con la misma conducta. Me encanta entrenar y es por esa cuestión que voy a subir nuevamente al ring. Porque me siento en plenitud y en plenas condiciones como para volver y, aparte de eso, ostento tres títulos que son importantes. Creo que el título argentino es el más codiciado ya que todo boxeador argentino quiere ser campeón y, hoy por hoy, lo tengo yo. Antes de retirarme de la actividad y dejarlo vacante, prefiero seguir defendiéndolo y, si me lo van a sacar, que sea en pelea y acá estoy para el que quiera sacármelo.



- Uno de los mayores problemas que tuviste fue la falta de sparring, ¿Cómo estás en ese aspecto?

Contamos con el apoyo de un amigo como lo es Wilfredo Vilches, quien es un pampeano que siempre estuvo y cuando él peleaba fue mi sparring. Ahora tiene una escuela de boxeo en La Pampa y tiene cerca de doce boxeadores. Así que seguramente traeremos boxeadores a Comodoro o iremos allá a concentrar y tener boxeadores de todos los estilos para guantear. Creo que sería una buena opción y esperemos que se dé el entrenamiento de la mejor forma y poder llegar de la mejor forma en la parte de sparring.





