El "Tigre" Saldivia fue descalificado en el octavo round

El campeón latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el bonaerense Ricardo "Bebo" Villalba, se impuso sobre el campeón argentino superwelter, el comodorense Héctor "El Tigre" Saldivia, por descalificación en el octavo asalto, y así defendió por segunda ocasión su corona además de destronarlo de la suya, en un esperado duelo unificatorio, en el combate estelar de la velada desarrollada ayer en el Microestadio Municipal de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Argentina.

En un atrapante, explosivo y cambiante choque de campeones, Villalba, actual Nº 14 del ranking mundial superwelter OMB y Nº 2 del escalafón argentino superwelter, además de ex campeón sudamericano y latino OMB de los welter, debió sufrir para terminar de doblegar a Saldivia, ex campeón argentino, latino OMB y fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los welter, división en la que accediera a dos eliminatorias mundialistas fallidas, además de ex monarca latino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que pagó caro una cuenta de pie pero fundamentalmente un cabezazo.

Luego de que ambos se alternaran el dominio en intensos intercambios donde acertaban prácticamente todo lo que lanzaban pero el chubutense sacaba diferencias combinando mejor, el bonaerense reaccionó en el cuarto y tras someterlo contra las cuerdas le ocasionó una cuenta de pie. Tras ello seguían castigándose mutuamente. "El Tigre", más entero, conectaba más y mejor, especialmente por adentro con sus uppercuts y cross.

"Bebo" respondía con sus boleados y cruzados. No había claro dominador. Lanzaban a fondo y estaba para cualquiera. Pero en el séptimo llegó un cabezazo del comodorense que abrió una profunda herida sobre el párpado izquierdo del local, y le valió el punto de descuento por parte del árbitro Gustavo Tomás.

En el octavo el comodorense volvió a tomar fugazmente las riendas y lo llevó contra las cuerdas donde conectó dos derechas cruzadas al rostro que reabrieron gravemente el corte. Luego de recibir la asistencia médica, imposibilitado de continuar el bonaerense, Tomás optó por descalificar a Saldivia.