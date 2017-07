El Tiro Federal cumple 96 años

por Carlos Alvarez

Festejar un cumpleaños siempre es motivo para juntarse y pasar un rato ameno. El Tiro Federal General Mosconi festeja hoy 96 años de vida, y la reunión entre los seguidores de la actividad el domingo donde compartirán un chocolate.

La historia comenzó a escribirse bajo la presidencia Héctor Rodríguez Spada y en la actualidad cuenta con socios y no socios que le dan vida al polígono ubicado en Kilómetro 3. "La historia comenzó como Polígono Tiro Federal YPF el 1 de agosto de 1921 mientras estuvo el gobierno militar, cuando esto no era provincia, era territorio. Muchos datos no tenemos porque muchos datos históricos fueron sustraídos por antiguas comisiones. Una verdadera lástima. En ese momento quedaba retirado de todo, y hoy quedamos dentro de la ciudad, por eso tuvimos que remodelar todo, y tuvimos que bajar todo", recuerda su actual presidente Walter Navarro, quien admite que a la institución se acerca todo aquel que lo desee y no hace falta ser socio. "La idea es fomentar la actividad en un lugar seguro", subraya el dirigente.

Sobre la celebración de un nuevo aniversario, Navarro admite que no habrá grandes festejos, y se repetirá la historia. "Habitualmente, en los festejos de aniversario se hace un asado y una tirada. Lamentablemente ahora se nos juntó con el torneo de Prefectura que por razones climáticas tuvimos que postergar pero el domingo seguramente nos vamos a juntar. Tenemos la intención de juntarnos, a compartir un chocolate, y hacer unos tiros en el club. La idea es que se acerquen todos los amigos del Polígono", explicó.





OBRAS A FUTUROS

Y NUEVAS ARMAS

El presidente del Tiro Federal General Mosconi rescató el trabajo de la comisión normalizadora para que la actividad pueda reacomodarse y continuar, pero también habló de obras para crecer como club y de la adquisición de nuevas armas. "Hay que agradecer a la comisión normalizadora, al 'cholo' Dos Santos que fue quien hizo la primera comisión normalizadora junto con Guillermo Abril, Alberto Navarro, Dante Rocha, Ismael Gauna y de ahí en adelante comencé a trabajar con ellos", remarcó el dirigente.

Al ser consultado sobre el destino de los aportes del Gobierno, Navarro confirmó que ya fueron invertidos en materiales y se busca avanzar en obras con la llegada de la primavera. "El dinero que nos dio Provincia, mediante Chubut Deportes, lo invertimos en ladrillos más una plata que nosotros teníamos de los socios, y nos falta para la mano de obra. Lo estamos gestionando. Recibimos la visita esta semana del vice gobernador Mariano Arcioni, y veremos si podemos conseguir de Nación la plata que falta mediante la gestión (Carlos) Mac Allister para poder seguir creciendo. La idea es afrontar el polígono cerrado. Eso es un proyecto a mediano plazo, yo calculo que llevará alrededor de 8 a 10 meses aproximadamente".

Por último, dejó en claro que se compraron casi todas armas nuevas, que incluye aire comprimidos y las carabinas olímpicas 22. Las puertas del polígono están abiertas de jueves a domingo de 10 hasta 20 horas aproximadamente. A su vez, destacó que se cuenta con firmas de instructores para los registros, y se hacen los estudios médicos y psicológicos, como así también se dictan cursos de iniciación de tiro.

En ese sentido adelantó que próximamente se dictará un curso denominado "la seguridad en el hogar". El mismo incluirá en el temario cómo debe actuar una persona en caso de tener un arma, dónde la debe tener y cómo la debe guardar. El mismo será dictado por Lucas Cocha, Marcelo Labrador (mecánico armero y perito) y Walter Navarro (primeros auxilios).