El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 mayo 2017 El torneo Amistad juega la 2ª fecha En el barrio Industrial, Huracán recibirá a USMA, en la villa balnearia Rada Tilly, el "Aurinegro" jugará con Portugués que debuta en el certamen y en kilómetro 5, la CAI se medirá con Tiro Federal. Todos los encuentros de Primera División comenzarán a las 15, y tendrá libre Deportivo Sarmiento.

El fútbol vuelve a rodar en Comodoro Rivadavia con la 2ª fecha del torneo Amistad, donde Deportivo Portugués hará su debut en el barrio Industrial, y el Deportivo Sarmiento tendrá descanso luego de un inicio con victoria.

La programación indica que en el estadio César Muñoz, Huracán recibirá a Unión San Martín Azcuénaga a partir de las 15, y con arbitraje de Juan Linares. En las líneas estarán como colaboradores Juan Carlos Díaz y Héctor Velardez. El "Globo" viene de superar a Rada Tilly 3-1, mientras que el elenco "Patricio" buscará mejorar su rendimiento luego de la derrota en su casa frente a Comisión de Actividades Infantiles la semana pasada.

A la misma hora, pero en la villa balnearia, el "Aurinegro" se enfrentará con el Deportivo Portugués que dirige Daniel Macías. El "Lusitano" ha jugado amistosos con Jorge Newbery y con Petroquímica. En esta ocasión, el responsable de impartir justicia será Claudio Quintana, quien estará acompañado por Guillermo Díaz y Diego Bayón.

El juego restante de la segunda jornada amistosa lo protagonizarán en cancha de USMA; el conjunto de la CAI con Tiro Federal. Los dirigidos por Nicolás Segura arrancaron con el pie derecho, mientras que el equipo de kilómetro 3 festejó su centenario la semana anterior y perdió frente al "Depo". El juez principal será Diego Schooff, y tendrá como asistentes a Carlos Motto y Nicolás Ibarnegaray.

Vale aclarar que la jornada comenzará a las 12 con las Reservas, como antesala del encuentro principal, y mañana domingo a partir de las 11 se llevará a cabo la jornada correspondiente al denominado Torneo Integración con la 9ª división.



PROGRAMA



2ª FECHA

Rada Tilly vs. Portugués.

Arbitro: Claudio Quintana. Asistentes: Guillermo Díaz y Diego Bayón.

Cancha: Rada Tilly.



CAI vs Tiro Federal

Arbitro: Diego Schooff. Asistentes: Carlos Motto y Nicolás Ibarnegaray.

Cancha: USMA (local CAI).



Huracán vs. USMA.

Arbitro: Juan Linares. Asistentes: Juan Carlos Díaz y Héctor Velardez.

Cancha: Huracán.



