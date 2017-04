El Patagónico | Deportes - 29 abril 2017 El torneo Apertura 2017 de la ACRB sigue con más acción

Esta tarde continuará desarrollándose el torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB).

En el partido previsto para la categoría Primera división, se enfrentarán desde las 21:00 Escuela Municipal Pueyrredón y Petroquímica, en partido que se disputará en el gimnasio "Cemento Comodoro" de Kilómetro 8.

En ese mismo escenario y abriendo la programación jugarán un partido de carácter amistoso los equipos de Pueyrredón y Petro con sus categorías U13, U14 y también U15.

Asimismo, en el gimnasio "Diego Simón" también habrá programación, pero únicamente con las divisiones formativas. Federación Deportiva jugará con Gimnasia 'Blanco' en U15 y U13, y a continuación se enfrentarán Gimnasia 'Verde' con Federación en U17.

PROGRAMA



Hoy en el gimnasio Diego Simón - Rama Masculina

15:00 Federación Deportiva vs Gimnasia 'Blanco' (U15).

16:30 Federación Deportiva vs Gimnasia 'Blanco' (U13).

18:00 Gimnasia "'Verde' vs Federación Deportiva (U17).



En el gimnasio Cemento Comodoro - Rama Masculina

19:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (amistoso, U13-U14-U15)

21:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (Primera).



Mañana en el Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

14:00 Náutico Rada Tilly 'Amarillo' vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'A' (U15).

15:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'B' vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U15).

17:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).

18:30 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'Gsio. Mosconi' (U13).

20:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U23).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

15:00 CAI vs Domingo Savio (amistoso, U13-U14)

16:30 Domingo Savio vs. CAI (Primera).



En el gimnasio Diego Simón - Rama Femenina

18:00 Federación Deportiva vs Deseado Juniors (Primera)



Lunes en el gimnasio Diego Simón - Rama Masculina

10:00 Federación Deportiva vs Escuela de Pico Truncado (U17).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

10:00 Escuela Municipal Caleta Olivia vs Gimnasia y Esgrima 'Negro' (U17).

15:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Caleta Olivia (U17).

16:30 Gimnasia 'Negro' vs Escuela de Pico Truncado (U17).



En el Socios Fundadores Auxiliar – Rama Femenina

13:00 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (U17).

14:30 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (U13).

16:00 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (U15).

19:00 Gimnasia vs Escuela de Pico Truncado (Primera).





