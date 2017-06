Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 10 junio 2017 El torneo Apertura de futsal continúa con once partidos En el gimnasio municipal 1 se disputarán seis encuentros, mientras que en las canchas de cemento del Huergo se jugarán cinco partidos. Mañana la actividad continuará en el complejo de Kilómetro 3, pero en la cancha de parquet.

La comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputa esta tarde en dos escenarios de juego una nueva fecha del torneo Apertura 2017. En ese contexto, la actividad se llevará a cabo en el gimnasio municipal 1, como así también en las canchas de cemento del complejo Huergo.

En el municipal 1, se jugarán seis partidos los cuales se destacan a continuación: Los Magos JR FC-Dos de Abril, Real Sur ante Copedro, Cepatacal frente a Carlos Automotores, Electromecánica Sur/Taller El Chispazo con El Lobito, Marbar SRL ante Deportivo Las Latas y Huracán frente a Transporte Genaro. Los partidos corresponden a las categorías A1, A3 y A4.

Mientras tanto, en el Huergo, en la cancha 1 se medirán Imperial con Santos, Futsalero frente a Guachones y Carnicería Malvinas Sur ante Astra. Los tres encuentros son de la décima fecha de la B2.

Y en la cancha 3, jugarán Gesta de Malvinas con Las 232 y CFC frente a Patagonia Sur, ambos también de la B2.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

18:00 Los Magos JR FC vs Dos de Abril; A4, 9ª fecha.

18:50 Real Sur vs Codepro; A4, 9ª fecha.

19:40 Cepatacal vs Carlos Automotores; A3, 9ª fecha.

20:30 Electromecánica Sur/El Chispazo vs El Lobito; A1, 8ª fecha.

21:20 Marbar SRL vs Deportivo Las Latas; A3, 7ª fecha.

22:10 Huracán vs Transporte Genaro; A4. 9ª fecha.



Hoy en el complejo Huergo

(cancha de cemento)

Cancha 1

20:00 Imperial vs Los Santos; B2, 10ª fecha.

21:00 Futsalero vs Guachones; B2, 10ª fecha.

22:00 Carnicería Malvinas Sur vs Club Astra; B2, 10ª fecha.



Cancha 3

20:00 Gesta de Malvinas vs Las 232; B2, 10ª fecha.

21:00 CFC vs Patagonia Sur; B2, 10ª fecha.



Fuente: