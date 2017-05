El torneo Austral se pone en marcha en la provincia

La Unión de Rugby Austral junto con la Unión de Rugby del Valle del Chubut darán comienzo esta tarde a una nueva edición del torneo Austral. Este torneo, al menos en Primera división, no se jugó en la edición 2016, pero sí lo hicieron las divisiones menores.En ese contexto, Deportivo Portugués recibirá en su campo de juego del barrio Industrial a Puerto Madryn RC, mientras que en El Trébol, el local Chenque RC se medirá con Calafate RC.La acción en el terreno lusitano arrancará a las 12 con el partido de Menores de 15, para continuar luego con el M-16, M-17 y finalizar con el duelo de Primera división, previsto para las 15:30.Mientras que en el campo de juego del club celeste, desde las 14:30 se medirán Chenque y Calafate en M-16 y luego jugarán los planteles de las categorías Mayores.Por su parte, Comodoro RC vistará a Drai Goch de Gaiman, Patoruzú RC de Trelew recibirá a San Jorge RC de Caleta Olivia, mientras que Trelew RC recibirá a Bigornia RC, el último campeón.PROGRAMAHoyCancha: Deportivo Portugués - B° Industrial12:00 Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC (M-15). Referí: Pablo Heredia.13:20 Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC (M16). Referí: Marcos Arjona.14:30 Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC (M-17 Reducido). Referí: Axel Soto.15:30 Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC (Primera). Referí: Roberto Luna. Referí Asistente 1: Axel Soto. Referí Asistente 2: Marcos Arjona.Cancha: Chenque RC - El Trébol14:30 Chenque RC vs Calafate RC (M-16). Referí: Patricio Catacci.16:00 Chenque RC vs Calafate RC (Primera). Referí: Sebastián Cárdenas. Referi Asistente 1: Patricio Catacci.Partidos en canchas URVCHHoyCancha: Draig Goch (Gaiman)Draig Goch RC vs Comodoro RCM-15: 12:30 hs. - RobertsM-17: 14:00 hs. - RobertsPrimera: 15:30 hs. - Freeman / RA1: Roberts / RA2: Cordero R.Cancha: Patoruzú R.C.Patoruzú RC vs San Jorge R.C.M-14: 10:30 hs. - ResidenteM-15: 11:30 hs. - ResidenteM-16: 13:00 hs. - BarchettaM-17: 14:30 hs. - CelanPrimera: 16:00 hs. – Montoya / RA1: Barchetta / RA2: PistiliCancha: Trelew RCTrelew RC vs Bigornia ClubM-17: 13:00 hs. - FaimaliM-19: 14:15 hs. - CanosaPrimera: 15:45 hs. - Raso / RA1: Canosa / RA2: FaimaliMañanaCancha: Trelew RCTrelew RC vs Bigornia ClubM-15: 13:00 hs. - ResidenteM-16: 14:15 hs. - UlikFemenino: 15:30 hs. - Ulik