El torneo de hóckey pista llega a su fin

La Asociación Austral de Hóckey dio a conocer el programa de partidos correspondientes a la séptima y última fecha del torneo de Pista que se llevará a cabo en el Colegio 722 del barrio Próspero Palazzo.

En ese contexto, serán dieciséis los partidos que se disputarán este fin de semana. Mañana, la acción tendrá siete encuentros, mientras que el domingo, se disputarán los restantes nueve encuentros.

Luego de la finalización de los partidos, la organización procederá a la respectiva entrega de premios.

Cabe destacar que hasta el momento, en Primera Damas la punta es compartida por Chenque y Comodoro con 16 unidades, en Primera Caballeros mandan Calafate y Chenque con 9 unidades, mientras que en Intermedia, el puntero es Calafate con 11 puntos.

En las categorías formativas, mientras tanto, Náutico Rada Tilly y Calafate mandan con 12 unidades en la división Sub 18, en Sub 16 el solidario líder es Náutico con 18 unidades, mientras que en Sub 14, también son líderes las chicas del conjunto de la villa balnearia con 15 puntos.





> Panorama Sábado en el Colegio 722 – Barrio Próspero Palazzo 5ª fecha SUB 14 - Comodoro 2 / Santa Lucía 3. - Náutico Rada Tilly 10 / Deportivo Portugués 1. Además pierde puntos por mala inclusión. - Calafate 6 / Laprida 3.

SUB 16 - San Jorge 4 / Chenque 3. San Jorge pierde los puntos por mala inclusión. - Comodoro 4 / Santa Lucía 0. - Náutico Rada Tilly 11 / Deportivo Portugués 1. - Calafate 8 / Laprida 1. Laprida pierde puntos por mala inclusión.

Domingo Sexta fecha SUB 14 - Comodoro 3 / Laprida 4. - Náutico Rada Tilly 3 / Calafate 1. - Santa Lucía 0 / San Jorge 1. San Jorge pierde los puntos por mala inclusión.

SUB 16 - Comodoro 5 / Laprida 1. Laprida pierde puntos por mala inclusión. - Chenque 2 / Deportivo Portugués 3. - Náutico Rada Tilly 4 / Calafate 3. - Santa Lucía 1 / San Jorge 2. San Jorge pierde los puntos por mala inclusión.

SUB 18 - Chenque 17 / Deportivo Portugués 0. - Náutico Rada Tilly 5 / Calafate 0.

Programa de la 7ª fecha Mañana en el Colegio 722 Local: Deportivo Portugués 15:00 Comodoro vs Náutico Rada Tilly; Sub 14. 16:00 San Jorge vs Calafate; Sub 14. 17:00 Deportivo Portugués vs Laprida; Sub 14. 18:00 Santa Lucía vs Chenque; Sub 16. 19:00 San Jorge vs Calafate; Sub 16. 20:00 Deportivo Portugués vs Laprida; Sub 16. 21:00 Comodoro vs Náutico Rada Tilly.

Domingo en el Colegio 722 Local: Deportivo Portugués 10:00 Deportivo Portugués vs Tiro Federal; Sub 18. 11:00 Comodoro vs Náutico Rada Tilly; Sub 18. 12:00 Santa Lucía vs Comodoro; Intermedia. 13:00 Calafate vs Tiro Federal; Intermedia. 14:00 Comodoro vs Náutico Rada Tilly; Primera Damas. 15:00 San Jorge vs Calafate; Primera Damas. 16:00 Deportivo Portugués vs Laprida; Primera Damas. 17:00 Santa Lucía vs Chenque; Primera Damas. 18:30: Entrega de premios.