El torneo de hóckey pista transita su recta final

Aprovechando el fin de semana largo, la Asociación Austral de Hóckey disputó la 5ta y 6ta fechas del torneo de pista que se desarrolló el domingo y lunes en el salón de usos múltiples de la Escuela Secundaria 722 del barrio Próspero Palazzo.

En escena tuvieron rodaje las categorías Sub 18, Intermedia, y la Primera división tanto en Damas como en Caballeros, donde la nota saliente fue el triunfo de las chicas de "El Cala" ante sus pares de Náutico Rada Tilly.

El fin de semana que viene completarán dichas fechas en las categorías Sub 14 y Sub 16, abocadas a Juegos Evita el fin de semana pasado.

Una vez completadas estas fechas, quedaría solo una jornada del torneo de pista a disputarse el 2 y 3 de septiembre. Al cierre de esta edición había reunión de delegados para definir el fixture de la próxima fecha y tabla de posiciones.



PANORAMA



Domingo

Sub 18

- Calafate 11 / Tiro Federal 0.

- Náutico Rada Tilly 12 / Portugués 0.

Intermedia

- Calafate 4 / Comodoro RC 1.

- Santa Lucia 2 / Tiro Federal 1.

Primera Caballeros

- San Jorge 0 / Calafate 12.

- San Jorge 0 / Chenque RC 11.

Primera Damas

- Náutico Rada Tilly 5 / Portugués 3.

- Comodoro RC 6 / Santa Lucia 1.

- Calafate 12 / Laprida 0.

- San Jorge 0 / Chenque RC 12.

Lunes

Sub 18

- Tiro Federal 0 / Comodoro RC 6.

Intermedia

- Calafate 3 / Santa Lucia 3.

- Tiro Federal 1 / Comodoro 0.

Primera Damas

- Náutico Rada Tilly 0 / Calafate 2.

- Santa Lucía 3 / San Jorge 0.

- Chenque RC 7 / Portugués 2.

- Laprida 0 / Comodoro 9.



