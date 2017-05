El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 05 mayo 2017 El Torneo La Súper Económica tendrá mañana su continuidad Con la colaboración y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, este sábado continuará el Torneo de Fútbol Infantil 25º Aniversario del Club La Súper Económica "Ezequiel Mella".

En el cual la jornada comenzará con el encuentro de la 2006 entre Juanes Motos y Comodoro Rojo.

También se jugarán tres partidos en la categoría 2007. Mientras que, la 2008 será la que más acción tenga con cinco enfrentamientos. Por su parte, tras el único duelo de la 2009 entre Chacarita y Comodoro Azul, la 2010 tendrá protagonismo con tres cotejos atrapantes.

El día culminará con cuatro encuentros de la Promocional. Cabe aclarar, que en esta categoría no se contabilizan los goles ni los resultados.



PROGRAMA DE LA 4A. JORNADA (MAÑANA)



09:45 Juanes Motos vs Comodoro Rojo (2006).

10:40 Comodoro Rojo vs Los Canallas (2007).

11:20 Huracán vs Comodoro Azul (2007).

12:00 La Súper Económica vs Guerreros FC (2008).

12:40 Comodoro Rojo vs Chacarita (2007).

13:20 Sport Boys vs Astuariano (2008).

14:00 Flamengo vs Comodoro Rojo (2008).

14:40 Huracán vs Comodoro Azul (2008).

15:20 La Nueva vs Chacarita (2008).

16:00 Chacarita vs Comodoro Azul (2009).

16:40 Asturiano vs Huracán (2010).

17:20 Chacarita Rojo vs Chacarita Blanco (2010).

18:00 La Súper Económica vs La Nueva (2010).

18:40 Asturiano “A” vs Los Amigos (Promocional).

19:20 La Súper Económica “B” vs Asturiano “B” (Promocional).

20:00 Chacarita vs Huracán “A” (Promocional).

20:40 Huracán ‘B’ vs La Súper Económica “A” (Promocional).





