El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 13 abril 2017 El Torneo de La Súper pretende volver cuanto antes a la acción El Torneo de Fútbol Infantil "Ezequiel Mella" lleva disputados dos fines de semana de competencia en donde todo está muy equilibrado en las cinco categorías. El certamen cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

Con sesenta equipos participando, el Torneo de Fútbol Infantil 25º Aniversario del Club La Súper Económica "Ezequiel Mella" espera por la reanudación tras el temporal que azotó a Comodoro Rivadavia los días pasados. Lógicamente la actividad se retrasó y ahora es probable que termine a mediados de mayo.

Denis Melián, uno de los organizadores, se refirió al respecto. "Por ahora está suspendido hasta nuevo aviso. Pero hay posibilidades de que reanudemos el torneo el fin de semana del 22 y 23 de abril. Porque si no nos vamos a atrasar muchísimo. En un principio la idea era jugar las semifinales en el gimnasio municipal N° 1, pero con lo del temporal se complicó todo y vamos a jugarlas en el gimnasio Gatti. Así que intentaremos disputar las finales en el gimnasio municipal N° 1".

Melián se manifestó conforme con lo desarrollado hasta ahora y resaltó lo equilibrada que está la competencia "en algunas categorías llevamos disputadas tres fechas y en otras van por la cuarta, por suerte se está desarrollando bien. No hemos tenido quejas y estamos muy conformes. Se jugaron la mayoría de los partidos, solo hubo dos encuentros en los cuales no se presentaron equipos y se le tuvo que dar los puntos a los rivales. Además tuvimos la visita de Alonso y Astrada y eso estuvo bueno para los chicos. El nivel de la competencia es muy parejo y eso se nota en las tablas de posiciones".



POSICIONES



Categoría 2006



Zona "A"

1°) Chacarita 6 puntos.

2°) Huracán 6 puntos.

3°) Comodoro Azul 3 puntos.

4°) Flamengo 0.



Zona "B"

1°) La Súper Económica 6 puntos.

2°) Los Dragones 6 puntos.

3°) Comodoro Rojo 0.

4°) Juanes Motos 0.



Categoría 2007



1°) Huracán 9 puntos.

2°) Chacarita 6 puntos.

3°) Comodoro Azul 3 puntos.

4°) Los Canallas 3 puntos.

5°) Asturiano 3 puntos.

6°) Comodoro Rojo 0.



Categoría 2008



Zona "A"

1°) Huracán 6 puntos.

2°) La Nueva 3 puntos.

3°) Comodoro Azul 3 puntos.

4°) Chacarita 3 puntos.

5°) Sport Boys 0.



Zona "B"

1°) La S. Económica 9 puntos.

2°) Flamengo 3 puntos.

3°) Asturiano 3 puntos.

4°) Los Peques 3 puntos.

5°) Comodoro Rojo 0.

Categoría 2009



Zona "A"

1°) Asturiano 6 puntos.

2°) La Nueva 3 puntos.

3°) Comodoro Rojo 1 punto.

4°) Petroleros 1 punto.



Zona "B"

1°) Huracán 6 puntos.

2°) La Súper Económica 6 puntos.

3°) Comodoro Azul 0.

4°) Chacarita 0.



Categoría 2010



1°) Asturiano 9 puntos.

2°) Chacarita Blanco 7 ptos.

3°) Chacarita Rojo 6 puntos.

4°) Huracán 2 puntos.

5°) La S. Económica 2 ptos.

6°) La Nueva 0.



Goleadores

Categoría 2006

1°) Uriel Tapia (La Súper Económica) 5 goles.

Categoría 2007

1°) Ramiro Angel (Huracán) 9 goles.

Categoría 2008

1°) Marcelo Zúñiga (La Súper Económica) 9 goles.

Categoría 2009

1°) Matías De Michelle (Asturiano) 9 goles.

Categoría 2010

1°) Lautaro España (Asturiano) 6 goles.



