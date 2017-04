El Patagónico | Deportes | RUGBY - 15 abril 2017 El torneo "Preparación" de rugby sale hoy a buscar a sus finalistas Chenque RC se medirá con Deportivo Portugués en terreno lusitano, mientras que la otra "semi" se jugará en Astra con la participación del local Comodoro RC y Calafate RC.

La Unión de Rugby Austral disputará esta tarde en dos campos de juego las semifinales del torneo Preparación "Copa Eduardo Ibáñez".

En ese contexto, Chenque RC se medirá con Deportivo Portugués, en un partido que se jugará en terreno de juego del elenco lusitano.

El partido, que dará comienzo a las 16, será arbitrado por el referí Sebastián Cárdenas, mientras que Axel Soto será el referí asistente.

Por su parte, en la otra semifinal, se medirán Comodoro RC y Calafate RC. Ese partido, que también dará comienzo a las 16:00 tendrá como escenario la cancha del "Coirón" que se encuentra en Astra, Kilómetro 20. Fue designado para dirigir ese partido Roberto Luna, mientras que Patricio Catacci será el referí asistente.

La programación en cancha de Portugués dará comienzo a las 13 con el duelo de Menores de 16 años entre Comodoro RC y Chenque, para luego continuar con el partido de M-17 entre Comodoro RC y Deportivo Portugués y luego llegará el plato fuerte de la jornada con la disputa del partido de Primera división, entre Chenque y Portugués.

Mientras que en Astra, la acción arrancará a las 11:30 con el partido de M-15 entre Comodoro RC y Deportivo Portugués. A las 13 se disputará el juego de M-16 entre Deportivo Portugués y Calafate RC, mientras que a las 14:30 se llevará a cabo el juego de M-17 entre San Jorge RC y Calafate RC. Y a continuación se jugará el partido de la categoría Mayores entre Comodoro y Calafate.

Por otra parte, Comodoro RC realizará una colecta de alimentos no perecederos, agua, leche y artículos de higiene personal para colaborar con la emergencia, desde ya se agradece la solidaridad de todos.



PROGRAMA PARA HOY



Cancha: Deportivo Portugués.



Hora Categoría Local Visitante Referí Referí Asistente

13:00 M-16 Comodoro RC vs Chenque RC; Idóneo Club local

14:30 M-17 Comodoro RC vs D. Portugués Axel Soto

16:00 Primera Chenque RC vs D. Portugués Sebastián Cárdenas Axel Soto



Cancha: Comodoro RC – Astra – Km 20

11:30 M-15 (amistoso) Comodoro RCvs D. Portugués Idóneo Club local

13:00 M-16 D. Portugués vs Calafate RC Axel Cárdenas

14:30 M-17 San Jorge RCvs Calafate RC Patricio Catacci

16:00 Primera Comodoro vs Calafate RC Roberto Luna Patricio Catacci



