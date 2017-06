El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 "El trabajo de Vialidad Nacional ha sido muy pobre"

El viceintendente Juan Pablo Luque criticó la falta de asistencia por parte de Vialidad Nacional para garantizar la transitabilidad en las rutas de la región, después de las intensas nevadas que se registraron en toda la provincia.

"Si no están a la altura de las circunstancias, nos puede costar una vida", aseguró.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la caída de nieve para la jornada de hoy y durante todo el fin de semana, desde el municipio se refuerzan las tareas preventivas, de asistencia a viajeros en ruta y, sobre todo, se llama a Vialidad Nacional a cumplir con la función de mantenimiento de la calzada para minimizar el impacto de la nueva tormenta.

"El trabajo de Vialidad Nacional ha sido muy pobre en nuestra región, tanto que en algunos lugares ni siquiera tenían sal para tirar en las rutas", señaló Luque, quien manifestó que "realmente no nos interesan los argumentos sobre el porqué no actuaron cómo debían, sólo nos preocupa que no estén a la altura de las circunstancias porque en este tipo de tormentas si no se trabaja organizadamente, nos puede costar la vida de las personas".

El viceintendente brindó tranquilidad a la comunidad al indicar que "desde el municipio, junto a personal de Gendarmería y del Ejército, se redoblan los esfuerzos para llegar con asistencia a quienes se encuentran varados porque aunque no sea de nuestra competencia lo que sucede en las rutas nacionales, nos solidarizamos con aquellos que por falta de trabajo de Nación no pueden regresar a sus hogares".

"Pedimos celeridad y mayor intervención a Vialidad Nacional. Es fundamental que cumplan con lo establecido por contrato, que es garantizar la transitabilidad en las rutas", subrayó Luque, mientras que al mismo tiempo confirmó la continuidad de suministro de frazadas, alimentos y bebidas, hasta lograr el retorno de quienes aún permanecen aislados.

