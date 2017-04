El transporte público de pasajeros ya puede ingresar de nuevo al barrio Laprida

El secretario municipal de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, brindó ayer el habitual informe diario de los trabajos que se están realizando en los distintos barrios de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de habilitar los accesos en diferentes sectores del ejido.En ese sentido evaluó que hay puntos, "como el Juan XXIII en donde estamos con tareas de limpieza permanente, pero la cantidad de lodo que hay hace que el trabajo no se haga visible todavía".En ese sentido, el funcionario graficó: "estamos buscando, con todo el trabajo vial, es dar accesibilidad, nuestra preocupación se centra en el barrio Juan XXIII porque los vecinos, en muchos casos, no han podido ni entrar ni salir de sus casas, desde que comenzó el temporal el miércoles pasado".Describió: "la situación que tenemos ahí es desde Lisandro de la Torre entre Kennedy, Congreso y Roca, tenemos 43 manzanas con un barro que, según nuestras estimaciones, llega a los 20 mil metros cúbicos, para que tengan una idea, en un camión entra, un promedio de 10 metros cúbicos, por eso es que no se ve el avance, pero estamos trabajando", expresó el secretario de Servicios a la Comunidad."Liberamos anoche (por la del lunes) Lisandro de la Torre y esto es muy importante porque no podíamos avanzar adentro del barrio Juan XXIII si no teníamos ese sector listo, así como en Marinero López, en el canal de la Roca, estaba también tapado por un vehículo y estuvimos hasta a tarde noche de ayer destapando eso", indicó.En cuanto a los caminos que ya fueron habilitados, Palomeque detalló: "liberamos Médanos (en Kilómetro 3), los vecinos ya pueden entrar y salir del barrio ya que colocamos dos caños y se hizo una colectora pegada a la calle Sixto Almirón. El tema es que los zanjones como los que tenemos en Fray Luis Beltrán dejaron aflorando todos los servicios".También se recompuso la accesibilidad con Laprida, "lo que significa que hay transporte público por toda esa zona, abrió Caleta Córdova que estaba aislado, en Sismográfica se mejoró el acceso al barrio, hoy estamos también trabajando en Bella Vista Norte porque se descolgó el camino y quedó la gente asilada", subrayó."El Ejército está apoyando ahora con equipamiento que vino de Río Mayo para a colocar el puente (Bailey) en Caleta Córdova, pero como están esperando que Vialidad termine el trabajo en los dos márgenes, ya pusieron a disposición esta maquinaria en Castelli, 25 de Mayo y en Kilómetro 5 a alrededor de la estación de servicio porque se cayeron las cloacas. Estamos haciendo apoyo con maquinaria a la SCPL también para que puedan ingresar algunos sectores y normalizar todos los servicios", expuso Palomeque.