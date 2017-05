El transporte público sigue restringido en algunos barrios de la zona sur

Viento y tierra al aire libre, parados sobre una calle que es de asfalto pero que hoy parece de tierra por el barro seco que aún opaca el paisaje de una gran parte de la zona sur de la ciudad.Allí en la esquina de las avenidas Roca y Kennedy, a metros de donde comienza la zona de catástrofe y de la parada de transporte público original, ayer una larga fila de pasajeros aguardaba el colectivo.La imagen fue parte del paisaje durante toda la jornada, como viene sucediendo desde que se reinició el servicio del transporte público de pasajeros en una de las zonas más afectadas por el temporal . Es que a más de un mes del inicio de la peor catástrofe de la historia de Comodoro Rivadavia, el servicio que brinda Patagonia Argentina aún no se normalizó, principalmente en zona sur, confirmó Gregorio Panasiuk, coordinador de la empresa."Zona norte trabaja normal, el problema es la zona sur: Bellavista, 1008, Cerro Solo y todo el sector de Lisandro de la Torre. Las frecuencias las hacemos todas, pero por los caminos alternativos”, explicó.Panasiuk detalló que hoy las líneas 3, 4 y 5 tienen su recorrido restringido. La Línea 3 llega hasta Kennedy y Roca; la 4 hasta Roca y Lisandro de la Torre y la 5 hasta La Nación y Roca. De esta forma, barrios como Bella Vista Sur, 30 de Octubre, Cerro Solo, Los Tres Pinos, Fracción 15, parte del Pueyrredón y Juan XXIII, y la avenida Lisandro de la Torre aún no cuentan con transporte público, no solo por el barro acumulado, sino también por las dificultades que aparecen a diario."Hay máquinas trabajando y calles que tenés que ir en una sola mano porque la hicieron doble mano. Ahí en las 1300, en la parte de Lisandro de la Torre, la gente que no podía entrar ahora estaciona el vehículo enfrente. Entonces son varias las dificultades que tenemos”, reconoció Panasiuk.Por su parte Jorge Moreno, gerente de la empresa, resaltó que como consecuencia del temporal disminuyó también la cantidad de pasajeros. “Ha disminuido, hoy la gente no está viajando, estamos en un 40% de lo que transportamos habitualmente. Pero creo que hay otras prioridades en la comunidad que son los problemas habitacionales de los vecinos", señaló.