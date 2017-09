El traslado de molinos generó un importante dispositivo de tránsito

El primer operativo de traslado de los futuros molinos eólicos que YPF asentará en Manantiales Behr fue exitoso, pero eso no impidió que por el tamaño de la carga y la poca velocidad con que los camiones deben desplazarse, ayer generaran una importante congestión sobre la Ruta 3, entre el puerto y el cruce con la Ruta 26. Mañana se efectuará un segundo traslado, que se repetirá día por medio, a excepción de fines de semana y lunes. Será durante un mes y medio.

El viento ayer no sopló de manera tan fuerte y rigurosa y por eso, a las 8.30, los camiones con la valiosa y pesada carga, partieron del puerto hacia el futuro parque eólico que YPF habilitará en Manantiales Behr.

Pese a que se diagramó un operativo especial, que salió a la perfección y contó con el acompañamiento del departamento municipal de Tránsito, los camiones complicaron la trama urbana de la Ruta 3.

Para que el traslado no ocasionara más problemas, ya que no hay otra manera de trasladar los futuros molinos, se habilitó una onda verde para que los camiones no tuvieran que detenerse en cada semáforo, con todo lo que esto hubiese significado.

Los camiones, y consecuentemente los vehículos particulares que quedaron atrás de los mismos, circulaban casi a paso de hombre, algo que alteró a los automovilistas que, sin entender la importancia del traslado, descargaron su bronca a bocinazos. El resultado no fue bueno porque, al tedio de moverse a vuelta de rueda, se sumó la contaminación sonora.

Los camiones tardaron una hora en llegar desde el puerto al cruce de las rutas 3 y 26, donde los problemas ya fueron menores, y desde allí desembocaron en la ruta 37, camino final para llegar al yacimiento de Manantiales Behr, donde se puso en marcha el otro operativo importante: el de descarga.

El traslado de equipos se realizará, de esta manera, durante un mes y medio. Para evitar molestias y cansancio, los camiones saldrán desde el puerto día por medio. El próximo viaje será, en consecuencia, mañana.

Por razones de seguridad, el movimiento de camiones de este tipo no puede hacerse durante la noche, algo prohibido por ley nacional, ni los domingos. Tampoco se realizarán los lunes ya que un estudio indica que es el día que más tránsito tiene esta ciudad.

El traslado de equipos es coordinado con la Agencia de Seguridad Vial de Chubut, Vialidad Provincial y Tránsito Municipal cumpliendo con las exigencias y normas que aplican para este tipo de operativos. También participa un equipo de técnicos especializados de YPF, VESTAS (fabricante de los aerogeneradores) y COAMTRA (empresa especializada en traslados).

Desde el puerto a Manantiales, se trasportarán 45 palas de unos 55 metros de longitud, 15 torres con una altura total de 84 metros y 15 nacelles.





UNA INVERSION DE

US$200 MILLONES

El futuro parque eólico demandará una inversión de 200 millones de dólares aproximadamente y constituye el primer paso de YPF en materia de energías renovables, un aspecto clave en su visión de ser una empresa de energía integrada.

El nuevo parque contará con 30 aerogeneradores, una línea de 132kV y dos subestaciones transformadoras. En una primera etapa entregará 50 MW de potencia, que permitirá abastecer parte del consumo de la compañía en sus yacimientos y refinerías. En una segunda etapa, generará hasta 100MW, un consumo similar al que hoy tiene la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Las turbinas fueron desarrolladas por VESTAS, el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, que cuenta con la experiencia, el conocimiento y la tecnología necesaria para las condiciones climatológicas de la región patagónica. El yacimiento Manantiales Behr se encuentra en una de las áreas de mayores vientos de la Argentina y presenta las condiciones ideales para el desarrollo de un parque eólico de este tipo.

El parque eólico representa una fuente de energía segura y renovable, que no produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos, permite diversificar la matriz energética y mitigar el cambio climático.

La energía generada por la planta eólica de Manantiales Behr representa el 16% de la demanda eléctrica de la compañía en el Mercado Eléctrico Mayorista. El objetivo a mediano plazo es lograr que toda la demanda de electricidad de YPF provenga de fuentes renovables, lo que significará un gran aporte para la sustentabilidad del país.