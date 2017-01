El Patagónico | Regionales | LA CARTELERA DE CINE - 24 enero 2017 El último capítulo de Resident Evil "Resident Evil: The Final Chapter", de Paul W. S. Anderson, se estrena el jueves en el Cine Teatro Español. Protagonizada por Milla Jovovich, Iain Glen y Ali Larter, significa el fin de la saga cinematográfica iniciada en 2002.

La historia continúa justo donde se quedó al final de "Resident Evil: Venganza". La humanidad está en las últimas después de que Wesker traiciona a Alice en Washington D.C. Única superviviente de lo que debería haber sido la última batalla de la humanidad contra las hordas de los no muertos, Alice deberá regresar al lugar donde empezó la pesadilla: Raccoon City, donde la Umbrella Corporation está reuniendo sus fuerzas para un ataque final contra los escasos supervivientes restantes del apocalipsis.

En una carrera contrarreloj, Alice unirá fuerzas con viejos amigos y un insólito aliado, en una batalla llena de acción contra las hordas de los no muertos y nuevos monstruos mutantes. Entre la pérdida de sus habilidades superhumanas y el inminente ataque de Umbrella, esta será la aventura más difícil para salvar a la humanidad.

Los inicios de la adaptación cinematográfica de enorme éxito de Paul W.S. Anderson de la saga de videojuegos de "Resident Evil" parecen una historia de película. El productor Jeremy Bolt, que lleva 25 años colaborando con Anderson y ha participado en todas las entregas de la serie, recuerda: "Allá por 2002, volví a Inglaterra e hice un par de películas pequeñas, mientras Paul se encerraba en su casa de Venice Beach, donde se tiró un mes jugando con videojuegos. Entonces me llamó y me dijo: 'He estado jugando a un juego llamado 'Resident Evil', tenemos que conseguir los derechos cinematográficos".

Desde entonces, "Resident Evil" ha pasado a convertirse en la adaptación cinematográfica del videojuego de más éxito de la historia, cuyas cinco primeras entregas han recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo y han conseguido colocarse sistemáticamente en el primer puesto de la taquilla en el fin de semana de su estreno.

La saga ha entusiasmado tanto a los fans del videojuego original de Capcom, como a los aficionados al cine de acción y ciencia ficción, y ha acumulado una comunidad de millones de fans incondicionales a lo largo de los 14 años en los que ha cautivado a los espectadores con acción innovadora y un enfoque siempre novedoso del género de acción y ciencia ficción.

Con "Resident Evil: Capítulo Final", el equipo responsable del proyecto se propuso hacer algo que diferenciara a la película de las anteriores, encontrar una nueva perspectiva excepcional, no explorada hasta ahora y, de ser posible, elevar el listón y ofrecer a los espectadores un punto final espectacular para la saga. Bolt comenta: "Los fans se encontrarán con una Alice más vulnerable, más humana, y un mundo más desesperado, más consternado. Los personajes ya no pueden más, con lo que nos da la sensación de que la humanidad está a punto de perder ante el virus T y la Corporación Umbrella".



