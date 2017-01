El Patagónico | Regionales - 08 enero 2017 El último trimestre generó expectativas para lo que viene

Los responsables de las concesionarias comodorenses manifestaron que el último trimestre de 2016 se notó una mejora en las ventas de vehículos usados, permitiendo tener un mejor panorama para este año. "El año (2016) lo divido en dos. El primer semestre la parte de usado no se movió, la segunda se movió mucho y bien. Terminamos el año empardando las ventas del año anterior", explicó el gerente general de Comercial Automotor, Juan Pablo Lecumberri, concesionaria de Volkswagen.

"El año pasado fue malo para la industria automotriz pero en el último trimestre ha levantado un poco. El sector usado fue lo que más cayó en todo el país y hoy no somos parámetro para medir la realidad. Conozco colegas que no están vendiendo, pero nosotros al tener tanta cantidad, de bajar precios y competitivos estamos vendiendo un promedio de 60 vehículos por mes", sostuvo el encargado del sector de ventas de automóviles usados de Del Sol Automotor, Juan Fernández, concesionaria de Ford.

Mientras, el gerente El Tenaz, Juan Manuel Miranda, concesionaria de Fiat manifestó: "2016 fue duro. Fue mejorando poco, tuvimos una levantada a mediados de julio y llegando a fin de año que pudimos lograr vender algo más de usado. Este año hay que ver cómo se maneja el mercado que es muy particular por toda la actividad petrolera. La gente está pendiente de si gana un dinero extra o si lo despiden. Hay un conflicto petrolero que existe y nosotros tenemos que tomar atención. No fue un mal año, pero en líneas generales podría haber sido mejor".

