El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 agosto 2017 El uruguayo Nahitan Nández es el último refuerzo en Boca El ex capitán de Peñarol superó el examen médico y manifestó su alegría por la incorporación, aunque confesó que los tiempos se extendieron más de lo esperado. El jugador también fue convocado por Oscar Tabárez para integrarse a la selección "charrúa", que recibirá a Argentina el 31 de agosto por las eliminatorias.

El mediocampista uruguayo Nahitan Nández, ex capitán de Peñarol de Montevideo, llegó ayer al país para firmar su contrato con Boca Juniors, que lo compró en forma definitiva, tras la revisión médica que superó con éxito.

Nández, de 21 años y considerado como una de las grandes apariciones del fútbol uruguayo, arribó a Buenos Aires y de inmediato se dirigió al Imaxe (Centro de diagnóstico) para someterse a los controles de rutina, según confirmó a Télam una fuente del club "Xeneize".

El mediocampista fue adquirido por Boca a Peñarol en 3.500.000 de dólares por el 70 por ciento del pase, que estaba en poder del club "Manya", mientras que el resto pertenece al representante del jugador, Pablo Bentancur, y al club donde se inició, el Deportivo Maldonado.

En declaraciones a los medios que lo esperaban a la salida de la clínica, Nández dijo que "sé a dónde vengo y espero poder estar a la altura de Boca, me siento fuerte para esta nueva iniciativa".

"Estoy muy feliz, tenía varias ofertas pero elegí venir a Boca. Por ahí la negociación se extendió un poco más de lo normal, pero estaba tranquilo", agregó el jugador a quien se lo ve en un video en una acción arriesgada con la camiseta de Peñarol, que resumió en una frase: "Se llame trancar o trabar (con la cabeza), lo vamos a tener que hacer, esperando el momento".

Nández, pieza clave de Peñarol pese a su juventud, convocado hoy al seleccionado uruguayo por el entrenador Oscar Tabárez para jugar la próxima fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia 2018, es la cuarta incorporación de Boca para esta temporada, después de Paolo Goltz, Cristian Espinoza y Edwin Cardona, además de Ramón "Wanchope" Abila, comprado al Cruzeiro y cedido a préstamo a Huracán.

Justamente dos de las nuevas incorporaciones, Goltz y Espinoza, hablaron ayer después de terminada la práctica en rueda de prensa.

"Esto de Boca lo estaba esperando hace rato. Viene en la parte final de mi carrera y espero aportar mi experiencia en un club que siempre tiene que jugar cosas importantes", dijo Goltz quien será titular el domingo en el debut ante Olimpo por la Superliga.



LAS EXPECTATIVAS DEL URUGUAYO



Consultado si será "el jefe" de la defensa debido a su experiencia, Goltz dijo que "los que están conmigo vienen de salir campeones, así que ellos tienen su importancia y también su experiencia. Hay que respetarlos".

Finalmente, elogió al mediocampista Wilmar Barrios: "En un equipo grande siempre te pueden llegar mano a mano. Y la función de Wilmar es muy importante porque siempre está donde tiene que estar y le facilita las cosas a los zagueros", analizó.

Espinoza, en tanto, dijo que "tengo adelante mío a delanteros importantes. Vengo en silencio a ganarme un lugar y tratar en este año de cumplir. Estoy trabajando bien y tengo el apoyo del entrenador, algo que para mí vale mucho".

En tanto, se confirmó que el volante Fernando Zuqui jugará en Estudiantes de La Plata, club que compró el 50 por ciento de su pase. El jugador mendocino se realizará hoy la revisión médica para incorporarse al "Pincha".

El plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto se entrenó ayer a puertas cerradas en Casa Amarilla y la novedad más importante es que Cristian Pavón nuevamente lo hizo en forma diferenciada, ya que sigue con un fuerte traumatismo en su pie derecho, motivo por el cual no participó de un ejercicio táctico de presión y definición.

Pero eso seguramente no le impedirá estar el domingo en el equipo titular que formaría con Guillermo Sara; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

Es decir que Guillermo pondrá el once que jugó el primer partido oficial del semestre, cuando venció por 5 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de la Copa Argentina.

Finalizado el entrenamiento, los jugadores Gago, Pérez, Jara y Magallán, junto con el presidente Daniel Angelici y el secretario general Cristian Gribaudo, se hicieron presentes en el Hospital Garrahan para entregar juguetes y saludar a los chicos internados en ese lugar.

El plantel "xeneize" volverá a entrenarse hoy por la mañana desde las 9.30 a puertas cerradas en el predio Pedro Pompilio y se espera que Nández se entrene con sus nuevos compañeros.

Boca, actual campeón del fútbol argentino, recibirá el domingo a Olimpo de Bahía Blanca por la primera fecha del campeonato de Primera División, desde las 18.05 en la Bombonera con el arbitraje de Néstor Pitana.



