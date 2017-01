El Patagónico | País/Mundo - 31 enero 2017 El velero que homenajeará al Crucero Belgrano en altamar partió de Ushuaia Se trata del velero escuela de la Fundación Malvinas Argentinas de Bahía Blanca, que salió del puerto de Ingeniero White el 15 de enero, y el 23 realizó el primero de los homenajes a ex combatientes en el mítico "Faro del Fin del Mundo", en Isla de los Estados.

El velero "Galileo" con seis tripulantes a bordo partió ayer desde la ciudad de Ushuaia para cumplir con su objetivo de homenajear en alta mar a los soldados fallecidos en el Crucero General Belgrano, durante la guerra de Malvinas, y sumó a su misión el transporte de una imagen de "Nuestra Señora de Malvinas", bendecida por el Papa Francisco, que recorrerá todo el país en procesión.

La figura de la virgen encabezaba el "Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas", situado en el centro de la capital fueguina, pero hace unos días, integrantes de la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del conflicto bélico con Gran Bretaña le pidieron a ex combatientes de Ushuaia que la enviaran a Buenos Aires para iniciar una peregrinación nacional.

Los veteranos locales iban a remitir la imagen por transporte aéreo o terrestre, aunque se conmovieron con la llegada del velero que irá hasta el sitio del hundimiento del Belgrano y le ofrecieron que la llevaran a bordo hasta la ciudad de Bahía Blanca.

El Galileo, un velero escuela de la Fundación Malvinas Argentinas de Bahía Blanca, salió del puerto de Ingeniero White el 15 de enero, y el 23 realizó el primero de los homenajes a ex combatientes en el mítico "Faro del Fin del Mundo", en Isla de los Estados.

Allí combatieron vientos fuertes, propios de una de las zonas más difíciles del mundo para la navegación, y perdieron la hélice del motor, aunque lograron cruzar el Estrecho de Le Maire y remontar el Canal Beagle navegando únicamente a vela, hasta arribar a Ushuaia el pasado sábado.

"Aquí pasamos momentos fantásticos. Nos agasajaron los ex combatientes y los miembros del club náutico. Y encima surgió la responsabilidad de transportar esta imagen con todo lo que ello significa", agregó Navas.

El velero se dirige ahora al punto exacto donde fue hundido el Crucero General Belgrano, por los torpedos del submarino ingles Conqueror, el 2 de mayo de 1982.

"Es al sudeste de Isla de los Estados. Ya sabemos que el pronóstico meteorológico no es para nada favorable. Nos advirtieron de ello varios capitanes de barcos que regresan desde Antártida. La zona es complicada, pero haremos todo lo posible para llegar", afirmó el bahiense que lidera la expedición.

El homenaje consistirá en arrojar al mar una botella con el logo de la Fundación y un texto en inglés y en español que rendirá honores a los marinos caídos en combate durante la guerra de Malvinas.

Además se arrojará una caja metálica que contendrá cartas de familiares de ex combatientes, rosarios, flores, banderas y otros objetos recolectados para ese momento.

"Es un acto repleto de simbolismos. Para mí y para el resto de la tripulación será cumplir con una idea muy ambiciosa, al principio, y que luego se fue transformando en un sueño. Algo muy grande que ya nos excede a nosotros y que involucra a todos los que se sumaron en el camino", concluyó el veterano de Malvinas antes de embarcar hacia el último y más emblemático objetivo de la travesía en el mar austral.

Fuente: