El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 13 mayo 2017 El "Verde" se acerca a la punta del torneo Apertura de la ACRB Gimnasia y Esgrima se impuso en el Socios Fundadores a Domingo Savio por 75-54 en la continuidad del certamen de Primera división "Ramón 'Cacho' Morel".

Gimnasia y Esgrima venció la noche del jueves en el Socios Fundadores a Domingo Savio por 75-54 en el marco de una nueva fecha del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

De esa manera, el elenco "mens sana" cosechó su cuarto éxito consecutivo y se ubica a un punto del líder Federación Deportiva. Mientras que para el conjunto salesiano representó la tercera derrota sufrida en el campeonato.

Hoy, la actividad continuará en el gimnasio de la Escuela 731, como así también en San Miguel de Río Gallegos.

Mañana, mientras tanto, también en la capital santacruceña, se disputarán partidos correspondientes a una nueva fecha del torneo Patagonia Sur que organiza el Comité Femenino de Básquetbol junto a la ACRB. En horas de la mañana habrá duelos entre Hispano Americano y Deportivo Metalúrgico, mientras que por la tarde jugarán San Miguel e Hispano.



PANORAMA DEL JUEVES



En el Socios Fundadores

- Gimnasia 'Blanco' 44 / Náutico Rada Tilly 79 (U17).

- Domingo Savio 54 / Gimnasia y Esgrima 75.



PROGRAMA



Hoy en el Gimnasio Escuela 731 - Rama Masculina

16:00 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. - Pitbull (U13).

17:30 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. "B" (U15).



En el gimnasio 'San Miguel' - Río

Gallegos - Rama Femenina

16:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U15).

17:30 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U13).

19:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U17).



Mañana en el gimnasio 'San Miguel' -

Río Gallegos - Rama Femenina

9:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U15).

10:30 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U13).

12:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U17).



En el gimnasio 'San Miguel' -

Río Gallegos - Rama Femenina

15:00 San Miguel vs Hispano Americano (U15).

16:30 San Miguel vs Hispano Americano (U13).

18:00 San Miguel vs Hispano Americano (U17).



En el gimnasio 'Municipal Caleta

Olivia' - Rama Masculina

16:00 Horas – U-13 – Esc. Munic. C. O. – Pitbull vs. vs. Club Deseado Jrs. (U13).

17:30 Horas – U-15 – Esc. Munic. C. O. "B" vs. Club Deseado Jrs. (U15).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly (U23).



Lunes en Náutico Rada Tilly

22:00 Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (Primera).



Fuente: