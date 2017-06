El Patagónico | Deportes - 02 junio 2017 El "Verde" va por la punta del torneo Apertura

El invicto Gimnasia y Esgrima, escolta del torneo Apertura de Primera división, recibirá a Comisión de Actividades Infantiles en el marco de una nueva fecha del certamen que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

El equipo "mens sana" marcha segundo en el campeonato detrás del puntero Federación Deportiva y si logra la victoria hoy, se convertirá en el nuevo líder del certamen que se juega en homenaje a Ramón 'Cacho' Morel.

Abriendo la programación en el Socios Fundadores, desde las 20, jugarán en carácter de amistoso los equipos de las formativas U13 y U14 de Gimnasia 'Blanco' y la CAI.

También habrá acción en el gimnasio de Náutico Rada Tilly. Allí desde las 21:30, Náutico será local ante Federación Deportiva, en un partido donde el ganador, quedará como escolta absoluto del líder Gimnasia.



PROGRAMA



Hoy en el Socios Fundadores – Rama Masculina

20:00 Gimnasia 'Blanco' vs CAI (U13 y U15, amistoso)

21:30 CAI vs Gimnasia y Esgrima (Primera división).



En el gimnasio de Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

21:30 Náutico Rada Tilly vs Federación Deportiva (U23).

