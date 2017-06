El vibrante concierto de regreso Los Caballeros de La Quema

Ante unas 25.000 personas, Iván Noble, los guitarristas Pablo Guerra y MartÍn Méndez, el bajista Patricio Castillo y el baterista Nene Cavo terminaron con sus hijos arriba del escenario ofreciendo una poderosa versión de "oxidado" coreada por todo el estadio.

Por única ocasión y con la idea de que se trataba de un evento gratuito, los muchachos de Morón desempolvaron las canciones que pergeñaron a lo largo de los 90, y que los convirtieron en referentes del rock barrial junto a Los Piojos y La Renga.

El grupo abrió el recital palo con "Pejerrey" de su disco "Sangrando" de 1994 con un Noble excitado, arengando desde el escenario, mientras el público cantaba el estribillo. Precisamente la gente que anoche llegó al Único de La Plata que obligó a retrasar el inicio del show, fue lo que encendió aún más a la banda, que todo el tiempo manifestó la sorpresa por su convocatoria.

Con "Patri" del disco "Manos vacías" de 1993, la banda mostro su costado más crudo y duro y Noble recupero su mirada más ácida, de feroz retratista del realismo salvaje bonaerense en tiempos del menemismo.

El cierre fue con la veta más cancionera de la banda con un coreadísimo "Avanti morocha", el hit más importante en la historia de la banda. Para el final, Noble invitó a los hijos de todos los integrantes del grupo a subir al escenario a corear junto a ellos la hermosa "Oxidado", un himno del hermoso perdedor con su estribillo "vuelvo a mi cucha rengueando estas ganas borrachas de volverte a ver/ no es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe/ no es que no quiera cuidarte, pero ando nockeado y no puedo hacer pie/ y no es que no quiera tocarte /ando volteado... nena". Mientras todo el estadio aullaba el "lloro, lloro lloro", hasta quedarse sin voz.

Este show que por ahora fue el único que anunció la banda, grabado en audio e imagen y no se sabe aún si se editará, así como tampoco se conoce si el combo prolongará este regreso, luego de convencerse ayer que el público argentino sigue buscando buenas canciones de rock como las que Noble y sus colegas supieron pergeñar.