El vicegobernador Arcioni exigió mayor presencia de Gendarmería en El Maitén

A raíz del ataque registrado el martes a la estación ferroviaria de La Trochita en El Maitén al que atribuyen la autoría a integrantes del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el vicegobernador Mariano Arcioni visitó al intendente de esa localidad, Oscar Currilén. También se reunió con concejales.Lo hizo junto al ministro de Gobierno, Pablo Durán; el subsecretario de Obras Municipales, Alberto Torres; el presidente de Corfo, Hernán Alonso, y el subsecretario de Bosques e Incendios, Leonardo Aquilanti.El intendente y los concejales expresaron su preocupación por los incidentes ocurridos a principios de semana y resaltaron la expresión de la comunidad que se movilizó en repudio de la violencia impulsada por el grupo liderado por el lonco detenido, Facundo Jones Huala.Los integrantes del RAM y organizaciones de derechos humanos reclaman la liberación de Jones Huala, quien fue detenido a fines de junio por Gendarmería Nacional cerca de El Bolsón por su vinculación con la quema de una propiedad en Chile en 2013. El Gobierno de Michelle Bachelet tramita su extradición.REPUDIO Y PREOCUPACIONLa presidente del cuerpo legislativo de El Maitén, Mónica Freixa, y los ediles Mabel Toro, Teodoro Erman, Zulma Urrutia, Mónica Rosas y Néstor Rosas presentaron una resolución de repudio.Arcioni transmitió la preocupación del Estado provincial y criticó a quienes hacen de la violencia un método. "Nos sumamos al reclamo para que la Justicia intervenga con compromiso, celeridad y pueda garantizarse la paz social", expresó.También “exigimos mayor presencia de Gendarmería y que se pueda conformar una mesa de diálogo incluyendo a los damnificados. Se ocasionan daños y no respetan la bandera ni la soberanía de una provincia y un país. Estas personas no pueden estar en libertad".El vicegobernador pidió responsabilidad para evitar presiones y discutir con los activistas del RAM. "Quienes ayudan y sean del estamento estatal que sea, deberían ser desafectados del sistema. Por supuesto, necesitamos tener las pruebas del caso y por eso le pedimos compromiso a la sociedad. No se puede tener a gente que les facilite medios”, lamentó.CAUSAS UNIFICADASEl ministro Durán, en tanto, adelantó que se reunirá la semana próxima con la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Consideró al grupo aborigen como una "organización delictiva" que dispone de estrategia y contactos internacionales.Afirmó que el caso fue llevado a la justicia Federal a los efectos de unificar los delitos denunciados con anterioridad protagonizados por el mismo grupo de resistencia mapuche. "Hay personas identificadas y le pedimos al juez de Bariloche y a los fiscales que se pongan al frente”, reclamó.El ministro también reconoció la necesidad de contar con una presencia mayor de Gendarmería Nacional para concretar acciones preventivas. "Tenemos sospechas de que sectores políticos importantes a nivel nacional y ONG's extranjeras financian parte de sus actividades”, acusó.En la misma línea, afirmó: “sabemos que reciben capacitación de organizaciones como ETA que instruyen al personal y además reclutan a jóvenes de 18 a 23 años. Si bien aportamos estos datos, mantenemos una discusión con la justicia ordinaria. Cuando se intervino con detenciones se los liberó e incluso se inició una causa por vejaciones a personal de la fuerza que intervino”, recordó.