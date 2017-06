El vicegobernador destacó el crecimiento de Sarmiento y el esfuerzo de sus habitantes

El vicegobernador Mariano Arcioni encabezó el miércoles, junto al intendente Ricardo Britapaja, el acto central por los 120 años de la fundación de Sarmiento , que se realizó en el Polideportivo Municipal, y al que asistieron diputados, concejales, integrantes del gabinete municipal y autoridades del Regimiento de Infantería 25 con asiento en esa ciudad.

El vicegobernador resaltó el trabajo realizado durante el último fenómeno meteorológico en donde se puso de manifiesto el espíritu solidario de la región en su conjunto. Y destacó las obras que se concretan en la localidad muchas de ellas a través del Bono provincial que finalizarían antes de 2019.

"Cada vez que visito la ciudad de Sarmiento observo su crecimiento y esto tiene que ver con el esfuerzo de los vecinos y la tarea mancomunada pensando en el desarrollo y la potencialidad que tiene ésta localidad", expresó Arcioni en su discurso.

"Especialmente quiero expresar mi sincero reconocimiento a quienes cumplieron distintas tareas en el temporal. Mucha gente puso por delante de la necesidad propia, el bien común y se prestó sin mezquindades a ayudar y a demostrar con hechos concretos. Si esto no hubiera ocurrido, habría sido imposible que se llegue con la ayuda del Ejército Argentino, de la Provincia y de las empresas que desde el primer momento, se hicieron presentes", subrayó.





TRABAJO Y

PERSEVERANCIA

Britapaja, mientras tanto, exaltó la construcción comunitaria de los pioneros "a partir del trabajo y la perseverancia" sin mirar las adversidades que no impidieron el progreso.

"Actualmente, sabemos que Sarmiento posee un potencial por el cual debemos bregar cada día. Hace poco tiempo debimos afrontar un fuerte temporal, no solamente en nuestra localidad, sino también en ciudades vecinas", destacó el intendente sarmientino.

Hizo referencia a los casos extremos, a los damnificados y a la incomunicación que se sufrió a partir de ésta emergencia climática. "Quiero expresar mi reconocimiento a los gobiernos provincial y nacional por el envío de materiales y elementos que llegaron a la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, con el fin de asistir a familias que lo necesitaban", sostuvo.

En el aniversario de Sarmiento, Britapaja valoró el espíritu solidario de la comunidad y la intención de "transparentar" cada una de las acciones de gobierno. "Trataremos de organizar y planificar con responsabilidad, con el fin de llegar a la concreción de los objetivos fijados. A veces, no pasa por la voluntad sino de la disponibilidad de recursos porque no se puede gastar lo que no se tiene", resumió.

Recordó que la localidad elegirá éste año a los constituyentes que elaborarán la Carta Orgánica, que determinará el funcionamiento económico, político e institucional del municipio.

En el acto aniversario se entregaron reconocimientos y distinciones a empresas e instituciones que cumplieron tareas durante el último temporal y posteriormente hubo un desfile cívico-militar.