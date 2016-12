El Patagónico | Regionales | NAVIDAD - 23 diciembre 2016 El viento poco importó y el desfile navideño se transformó en una tarde llena de juegos La convocatoria permitió que cerca de 200 personas pudieran disfrutar de una jornada de diversión que incluyó juegos, sorteos y premiaciones. Debió realizarse en el Gimnasio Gatti ya que el fuerte viento impidió que se desarrollara el desfile navideño por las calles céntricas.

La maquilladora artística Jessica Mansilla junto a Raquel González fueron quienes impulsaron una caminata zombie el domingo 30 de octubre por las calles céntricas. La propuesta tuvo una gran repercusión en la comunidad y reunió a cerca de 200 personas.

Entusiasmadas, las organizadoras decidieron repetir la experiencia proponiendo un desfile navideño que se iba a efectuar el domingo último, pero el temporal de viento que azota a Comodoro Rivadavia desde el viernes último determinó que la convocatoria se tuviera que reprogramar.

La propuesta establecía que la concentración se realizaría ayer, a las 14, en la plaza San Martín, pero nuevamente se debió suspender porque las condiciones climáticas no iban a permitir que el público pudiera disfrutar del desfile.

Las organizadoras anunciaron mediante su grupo de Facebook “Caminata de Disfraces CR” que la propuesta no se realizaría, pero el interés de las personas llevó a que se tuviera que elegir un espacio cerrado para que se pudiera llevar a cabo la jornada.

“Muchas personas nos pedían que hagamos la caminata igual, pero el viento no nos dejaba poder desfilar por el centro. Entonces nos pidieron que la hagamos en otro lugar y comenzamos a organizar todo para que todos podamos disfrutar”, explicó Masilla.

El lugar elegido fue el Gimnasio Gatti donde se programaron ayer una serie de actividades que incluyeron juegos, sorteos y premiaciones para que los más pequeños pudieran pasar una tarde diferente.

También hubo espacio para un inflable y la murga “Angeles y Piratas” del barrio Laprida ofreció un show que invitó a los más pequeños a bailar durante toda la jornada.

El momento más esperado por todos fue cuando apareció Papá Noel para recibir las cartas de cada uno de los presentes y escuchar los deseos del público para estas fiestas.

La diversión comenzó a las 14 y se extendió hasta las 17 con la participación de diferentes animadores y el desfile de cada uno de los pequeños que entre sonrisas aplaudían a cada uno de los valientes que se animaban a pasar por una pasarela montada sobre el medio del recinto.



CONTINUAR CON

LOS DESFILES

La maquilladora destacó el trabajo de las madres de cada uno de los niños que participó de la convocatoria ya que “cada una de ellas se encargó de difundir el desfile o entregar cajas para armar la escenografía de Papá Noel. Otras donaron caramelos y sorpresas o hicieron los trajes para los chicos. Estoy muy agradecida de todas ellas por la voluntad y compromiso que mantuvieron durante todos estos días”, argumentó.

“Fue una jornada única que sirvió para demostrar que entre todos podemos hacer algo lindo para que se diviertan los chicos”, agregó.

Asimismo, Mansilla confirmó que las actividades de este año finalizaron con este desfile navideño, pero sostuvo que las convocatorias volverán a realizarse el próximo año. “Las actividades son difundidas por el grupo 'Caminatas de Disfraces CR’ y ahí vamos poniendo todas las novedades que se nos ocurren. Por supuesto, la gente puede aportar ideas para los próximos proyectos”, afirmó.





