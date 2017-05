El Patagónico | Regionales - 06 mayo 2017 El viernes se conocerá la sentencia contra el acusado de apuñalar a un joven en una radio El juez Daniel Pérez decidió que el viernes se conocerá la sentencia por las tres causas judiciales contra Franco David Casimiro. El joven se encuentra detenido con prisión preventiva, alojado en la Comisaria Séptima de Comodoro Rivadavia y está acusado de apuñalar a un joven mientras se transmitía el programa “Oxidados de Rock” en una radio de Río Mayo.



El juez Pérez presidió el juicio abreviado contra Franco David Casimiro (24) que se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Sarmiento. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Herminio Gonzales Meneses mientras que el imputado recibió el asesoramiento legal del abogado particular Yamil Bravo.

El fiscal informó que junto a Bravo iban a pedir la aplicación del juicio abreviado por la acumulación de tres legajos de investigación contra Casimiro.

Asimismo, Gonzales Meneses sostuvo que el caso de mayor gravedad ocurrió el viernes 24 de febrero, a las 20:50, en un local donde funciona la radio FM "Identidad" en la localidad de Río Mayo.

Según el fiscal, Casimiro llegó a la radio, extrajo un cuchillo de su mochila y, sin mediar palabras, le asestó una puñalada a la altura pecho a un joven que estaba en el estudio donde se transmitía el programa “Oxidados de Rock”.

El locutor tomó de la cintura al imputado y lo retiró hacia el patio de la radio para evitar que continuara el ataque. Así, Casimiro se retiró del lugar y se fue corriendo por la calle 25 de Mayo, en dirección a su casa, ubicada en el Pasaje Kennedy.

Asimismo, Gonzales Meneses detalló que la segunda causa, por la que fue investigado Casimiro, ocurrió el 26 de febrero de 2015 cuando se realizaba un allanamiento y se le secuestró al imputado un revólver con cinco alvéolos cargado completo con balas calibre 22 punta hueca cobreada y 12 cartuchos a bala calibre 22. El sospechoso no contaba con autorización legal para portación de arma de fuego de uso civil.

Otro de los casos tuvo lugar el 1 de julio del año pasado cuando el sospechoso se disponía ingresar al pub bailable "La Gota Fría", en Sarmiento y la policía encontró entre sus pertenencias un revólver calibre 22.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que en caso de homologarse el acuerdo, la pretensión punitiva acordada con el acusado, y su abogado defensor, es de 2 años y 6 meses de prisión.

También se pidió que se mantenga la medida de prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

En tanto, Casimiro reconoció la existencia de los tres hechos, admitió su participación y manifestó su acuerdo con la pena propuesta por las partes.

Así, el juez decidió convocar a las partes a una audiencia de lectura de la resolución para el viernes a las 12.

Hay que recordar que Casimiro ta fue condenado el 17 de abril por el juez Alejandro Rosales quien le impuso la pena de un año de prisión en suspenso y lo declaro autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, contra su ex pareja, en concurso real con portación de arma de fuego, de uso civil sin la debida autorización.

