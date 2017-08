El Patagónico | Deportes - 03 agosto 2017 El vóley palpita una nueva doble jornada con la "Copa Laprida"

Se disputará este fin de semana una nueva doble jornada de la Copa Laprida de vóleibol, en el gimnasio Laprida y en la Escuela 732 del mismo barrio. La acción arrancará a las 14:30 el sábado, mientras que el domingo la actividad comenzará a las 10:00.



PROGRAMA PARA EL SABADO



GIMNASIO LAPRIDA – CANCHA 1

- 14:30 A2 Femenino Zona A: Amigos Laprida A vs Municipal Palazzo.

- 16:00 A2 Femenino Zona B: Domingo Savio vs Amigos Laprida B.

- 17:30 A2 Femenino Zona B: Casino B vs Club Austral.

- 19:00 A2 Femenino Zona B: Domingo Savio vs Petroleros C.



GIMNASIO LAPRIDA – CANCHA 2

- 14:30 Sub 15 Femenino: Gimnasio 4 vs Rada Tilly.

- 16:00 Sub 15 Femenino: Deportivo Comodoro vs Rada Tilly.

- 17:30 Sub 15 Femenino: Gimnasio 4 vs Petroleros.

- 19:00 Sub 17 Femenino: Gimnasio 4 vs Petroquímica.



GIMNASIO ESCUELA 732

- 14:30 A1 Femenino: Deportivo Comodoro vs Petroleros A.

- 16:30 A1 Femenino: Unión B vs Petroleros B.

- 18:30 A2 Femenino: Deportivo Comodoro vs Unión A.



PROGRAMA PARA EL DOMINGO



GIMNASIO LAPRIDA – CANCHA 1

- 10:00 Sub 13 Femenino: Domingo Savio vs Amigos Laprida.

- 11:00 Sub 13 Femenino: Domingo Savio vs Gimnasio 1.

- 12:00 Sub 13 Femenino: Amigos Laprida vs Gimnasio 1.

- 13:00 Sub 15 Femenino: Petroleros vs Domingo Savio.

- 14:00 Sub 15 Femenino: Deportivo Comodoro vs Amigos Laprida.

- 15:00 Sub 15 Femenino: Rada Tilly vs Domingo Savio.

- 16:00 Sub 17 Femenino: Domingo Savio vs Casino.

- 17:00 Sub 17 Femenino: Petroleros vs Petroquímica.

- 18:00 Sub 17 Femenino: Rada Tilly vs Casino.

- 19:00 Sub 17 Femenino: Municipal Palazzo vs Petroquímica.



GIMNASIO LAPRIDA – CANCHA 2

- 10:00 Sub 17 Masculino: Unión vs Petroquímica.

- 11:00 Sub 17 Masculino: Amigos Laprida vs Gimnasio 4.

- 12:00 Sub 17 Masculino: Unión vs Gimnasio 1.

- 13:00 Sub 17 Masculino: Domingo Savio vs Club Austral.

- 14:00 Sub 15 Masculino: Domingo Savio vs Club Austral.

- 15:00 Sub 15 Masculino: Amigos Laprida vs Gimnasio 4.

- 16:00 Sub 13 Masculino: Domingo Savio vs Amigos Laprida.

- 17:00 Sub 19 Masculino: Amigos Laprida A vs Club Austral.

- 18:30 Sub 19 Masculino: Municipal Km 5 vs Club Austral.

- 20:00 Sub 19 Masculino: Domingo Savio vs Acuarium.



GIMNASIO ESCUELA 732

- 10:00 A2 Femenino Zona B: Domingo Savio vs Casino D.

- 11:30 A2 Femenino Zona A: Amigos Laprida A vs Nueva Generación.

- 14:00 A2 Femenino Zona A: Municipal Palazzo vs Casino C.

- 16:00 A1 Femenino: Deportivo Comodoro vs Petroleros B.

- 18:00 A1 Femenino: Rada Tilly B vs Petroleros.



