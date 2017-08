Elecciones y dólar provocan venta de viajes anticipadas

Leandro Ferreyra

El mercado de viajes y ocio muchas veces se mueve al compas de los vaivenes de la coyuntura. Hoy, según coinciden los operadores del sector, se vuelve a observar una creciente demanda de compras anticipadas principalmente por dos motivos: un dólar inquieto y la expectativa por el escenario post electoral.

En otras palabras, muchos viajeros prefieren cerrar operaciones antes de octubre. Así, se aseguran congelar el precio al valor del dólar actual y pagar en cuotas. A su vez, no quedan supeditados a lo que pueda ocurrir después de las elecciones legislativas.

La premisa es tener a esta altura del año todo resuelto para las próximas vacaciones. "La gente se está adelantando. Aprovecha las promociones que van saliendo, de forma tal que no solo acceden a un precio menor sino que además congelan el valor del dólar ante el miedo de no saber cómo va a evolucionar", analiza Leandro Szachtman, Co-Fundador de buscoaereos.com. "Los destinos más demandados son Brasil, Chile, Estados Unidos, Sudeste Asiático y Caribe, siendo los dos primeros los más buscados", cuenta Szachtman, quien agrega: "A este escenario se suman las promociones del momento. Esta semana salieron oportunidades al Caribe por u$s500 y a Punta Cana por u$s 399, ambos con Avianca, para el mes de noviembre. Hace unas semanas salió a la venta USA por u$s535. Esos valores también influyen en la decisión de comprar anticipadamente".

Para Maximiliano González, Gerente Comercial de Costa Cruceros, " normalmente en períodos previos a elecciones se observa una anticipación de la demanda y este año no es la excepción. Por otra parte, debemos abrir un paréntesis en el último mes ya que en este período en particular la demanda tiene un comportamiento más volátil relacionado con el tipo de cambio".

Martín Romano, Country Manager de Atrápalo, aclara que "cuando empieza a haber volatilidad tendiente a la alza del dólar, los consumidores adelantan sus compras de viajes al exterior ya que los mismos están en esa moneda estadounidense. Cabe aclarar que con el dólar más barato, por debajo del índice de inflación, los destinos del exterior toman mayor protagonismo que los nacionales; apoyados por la financiación en cuotas sin interés". Para Romano, según los registros de Atrápalo, "en principio se mantiene la tendencia del 2016, con Brasil, Chile y Caribe como los principales protagonistas en el exterior".





