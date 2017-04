Elevaron a juicio la causa en la que un joven baleó al novio de su hermana

Gastón y Javier del Carril serán llevados a juicio oral y público por tentativa de homicidio a Brian Díaz, ocurrido el 1 de noviembre del 2016.

Los dos continuarán con prisión preventiva hasta el debate, en el que la Fiscalía tratará de probar el delito por el que Gastón arriesga una pena de 7 años y seis meses de prisión y Javier, 6 años y seis meses de pena ya que se lo considera partícipe necesario.

La semana pasada, a solicitud de la fiscal Cecilia Codina, el juez Mariano Nicosia elevó a juicio la causa que tiene como víctima a Díaz, quien fue baleado cuando viajaba a bordo de un Chevrolet Corsa luego de mantener una discusión con uno de sus cuñados.

Según investigó la Fiscalía, el Chevrolet Corsa en el que se movilizaba Díaz fue baleado en el parabrisas por Gastón del Carril y uno de esos proyectiles le pegó en la pierna a Díaz, quien debió ser hospitalizado. El hecho ocurrió a las 22 de ese día, afuera de una vivienda ubicada en las calles Las Violetas y Huergo del barrio San Martín.

En el hecho tomó intervención inicialmente la Seccional Séptima de Policía. El vehículo quedó secuestrado con los signos de la agresión, en la que se registraron varios impactos de balas en el parabrisas (ver foto).

El abogado de Javier del Carril, Mauro Fonteñez, explicó que su pupilo no tuvo la intención de provocar el daño, ya que solo conducía el vehículo en el que se movilizaba Gastón, por lo que no sabía qué era lo que iba a hacer este último. Incluso hizo hincapié en el informe del médico en el que se deja en claro que la lesión que sufrió Díaz tenía un plazo de curación de un mes, por lo que sostuvo que la calificación adecuada debía ser la de lesiones leves y no la de tentativa de homicidio como había indicado la Fiscalía.

Tras escuchar a las partes y enumerar las pruebas que la Fiscalía presentará en el juicio -como testimonios, informes, pericias y otros elementos-, el juez elevó la causa a juicio y decretó la prisión preventiva de ambos acusados por el término de dos meses, o hasta que se desarrolle el debate.