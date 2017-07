El Patagónico | Policiales | REINCIDENTE - 28 julio 2017 Elevaron a juicio otra causa contra "Maga" Velázquez y esta vez podría ir preso La situación de Juvenal "Maga" Velázquez, el empleado de la Secretaría Municipal de Seguridad, está cada vez más complicada y su libertad corre riesgos. Es que se elevó a juicio una causa por quebrantamiento de pena y por mínima que sea la condena, la misma será de cumplimiento efectivo. En abril de 2015 fue condenado a 3 años en suspenso por el homicidio culposo de Angel Domínguez y tenía prohibición para manejar por el doble de tiempo, pero no cumplió con esa prohibición. A todo ello se suma la causa que lo tiene como consorte a su ex jefe, Antonio Zúñiga.

En el marco de la audiencia preliminar a la que fue sometido Juvenal “Maga” Velázquez, el juez penal Mariano Nicosia resolvió elevar la causa a juicio oral y público luego de admitir las pruebas que fueron ofrecidas por el funcionario de Fiscalía, Ricardo Carreño, y el abogado particular del imputado, Guillermo Iglesias.

Hay que recordar que Velázquez fue condenado el 13 de abril de 2015 a la pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir. Ello, por el homicidio culposo ocurrido el 18 de mayo de 2014 y que tuvo como víctima al ciudadano Ángel Domínguez.

Velázquez se vio involucrado en una nueva causa por quebrantamiento de pena, en la cual se le atribuye haber conducido distintos vehículos de la Secretaría de Seguridad entre mayo de 2015 y febrero de 2016.

En la acusación pública que se presentó tras culminar la investigación la fiscal de la causa, Camila Banfi, fijó una pretensión punitiva de un año de prisión. Lo cierto es que Velázquez ya tiene una condena de 3 años en suspenso y de ser condenado en la presente causa la Fiscalía deberá solicitar que se revoque la condicionalidad de la anterior y la unificación de ambas penas, pasando el condenado a cumplir pena efectiva.

Además, Velázquez tiene pendiente otra causa en la que está como consorte del ex titular de la Secretaría de Seguridad, Antonio Zúñiga, por lo que no se descarta que se intente arribar a un acuerdo abreviado en el que se incluyan todas, aunque de igual manera la pena seguirá siendo de cumplimiento efectivo.



RECHAZARON SOBRESEIMIENTO



A todo esto, el abogado Iglesias solicitó el sobreseimiento de su pupilo porque entiende que está vencido el plazo de investigación para presentar la acusación y el plazo máximo de tres años de duración del proceso penal. Es decir que la acusación fue presentada de manera extemporánea. Para ello presenta testimonios de descargo que aseguraron que Velázquez no condujo automóviles luego de la condena.

Además, el defensor presentó un escrito del área de Asesoría Letrada del Municipio que informa que el imputado Velázquez “no posee ningún vehículo municipal a cargo y no conduce ningún vehículo oficial de la Secretaría de Seguridad".

A su turno el funcionario de Fiscalía se opuso al sobreseimiento solicitado y negó que se haya acusado fuera de término, asegurando que la pieza acusatoria fue presentada en tiempo y forma.

También explicó que existen 14 testigos que efectivamente lo vieron a Velázquez conducir distintos tipos de vehículos, por lo que afirmó que cuenta con elementos suficientes para elevar la causa a juicio.

Tras escuchar a las parte, el juez resolvió rechazar el planteo del defensor sobre el vencimiento del plazo para presentar la acusación, considerando que fue presentada en tiempo y forma, mientras que sobre el sobreseimiento y los errores en la identificación de los vehículos dijo que se contraponen con un conjunto de testigos que lo habrían visto a Velázquez conducir, por lo que será en el juicio donde se resuelvan esas cuestiones.



