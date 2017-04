Elfyn Evans sigue adelante pero se acerca Neuville en el Rally Mundial Argentina 2017

El británico Elfyn Evans, con su Ford Fiesta RC WRC, continúa liderando el Rally Mundial Argentina 2017 al finalizar ayer el día 2 de competencia, aunque el ahora escolta Thierry Neuville, con un Hyundai I20 WRC, descontó considerables segundos y quedó al acecho para intentar hoy arrebatarle el triunfo en la última jornada de carrera.Los inconvenientes que tuvo el galés Evans sobre el final del 12do Especial, entre Boca del Arroyo y Bajo del Pungo, al pinchar un neumático, lo complicaron y permitieron la arremetida del piloto belga, que ahora se ubica a 11 segundos 5/10, reduciendo casi un minuto el tiempo de distancia con el que iniciaron el día.El líder Evans acumula un tiempo de 2 horas 53 minutos 45 segundos 7/10 en los 15 tramos de velocidad que se llevan disputados hasta el momento.Neuville había arrancado en la tercera colocación el día a 1m09s7 de la punta, pero su regular andar durante el día y la gran tarea en el 14to Especial, en la segunda pasada por el tramo Los Gigantes-Cantera El Cóndor, le permitieron no solo acercarse a la punta, sino llegar al segundo lugar aprovechando los inconvenientes que tuvo el sueco Mads Ostberg (Ford Fiesta), que quedó relegado a la undécima colocación.También el belga con su Hyundai impusieron un muy veloz ritmo en el último parcial del día, entre Boca del Arroyo y Bajo del Pungo, y completó una excelente jornada.Tercero se ubica otro de muy buena tarea, el estonio Ott Tanak, con un Ford Fiesta, a 26s8, y también se jugará las últimas cartas hoy para intentar ganar alguna posición más.Cuarto y expectante quedó el campeón del mundo, el francés Sebastien Ogier, quien no encuentra la potencia necesaria en su Ford Fiesta y no está cumpliendo con sus expectativas, quedando con pocas posibilidades de ganar por primera vez el Rally de Argentina.El piloto galo está a 49s9 de la punta, y buscará hoy sumar puntos importantes en el Power Stage de El Cóndor, aunque su puesto de líder en el campeonato no corre mayores riesgos: su principal perseguidor en el certamen, el finés Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), marcha 5to en esta competencia a 1m24s6 del líder Evans.En la jornada de ayer los ganadores de los parciales fueron Kris Meeke (Citroën C3 WRC), quien se quedó con dos tramos al igual que Neuville, en tanto que Evans y Tanak se quedaron con uno cada uno.Sigue siendo buena la labor del argentino Juan Carlos Alonso (Skoda), que se apoderó del segundo lugar en el grupo RC2, tras superar al chileno Pedro Heller (Ford), en la clase que sigue liderando el sueco Pontus Tidemand (Skoda).El líder Tidemand acumula un tiempo de 3h07m43s2, en tanto que Alonso está a 9m41s6, y el chileno Heller quedó a 20m23s7, mientras que muy atrás aparece el cuarto en la clasificación, el mexicano Benito Guerra (Skoda), a 42m36s6 de la punta.La jornada final, que se cumplirá hoy por los clásicos trazados de las Altas Cumbres, tendrá solo tres especiales de libre velocidad, con 55,28 kms y otros 230,11 en enlaces. El último especial será el televisado Power Stage, que otorga puntaje extra a los cinco primeros en ese tramo.Los especiales a cubrir en la etapa decisiva serán: PE 16 (9.13) y PE18 (12.18), El Cóndor – Copina, de 16,32 kms; PE 17 (10.56), Mina Clavero – Giulio Césare, de 22,64 kms.Como es habitual, miles de aficionados esperan ver la definición en la parte alta de la montaña. Ante la masiva llegada de fanáticos, desde el mediodía de ayer la policía tuvo que cortar el ingreso vehicular a los sectores donde se disputará la carrera hoy, ya que se encuentra colmado de público que se apresta a pasar la noche para vivir de cerca el cierre de la competencia.CLASIFICACION1.-Elfyn Evans, Gales, Ford Fiesta WRC, 2 horas 53 minutos 45 segundos 7/102.-Thierry Neuville, Bélgica, Hyundai, a 11s53.-Ott Tanak, Estonia,Ford Fiesta WRC, a 26s84.-Sebastien Ogier, Francia, Ford Fiesta WRC, a 49s95.-Jari Mati Latvala, Finlandia, Toyota Yaris WRC, a 1m24s66.- Hayden Paddon, Nueva Zelanda, Hyundai I20, a 4m26s77-Juho Hanninen, Finlandia, Toyota Yaris WRC, a 9m34s3