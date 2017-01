El Patagónico | Regionales | FERIADOS 2017 - 25 enero 2017 Eliminación de "feriados puente" despierta opiniones encontradas La medida fue establecida el lunes por el presidente Mauricio Macri a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Ciudadanos comodorenses consultados por este diario coincidieron en que la decisión atenta contra la actividad comercial. Otros observaron con buenos ojos la eliminación de los mismos ya que restaba días de clases.

El presidente Mauricio Macri eliminó el lunes, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), los "feriados puente" anuales que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner había establecido para incentivar al sector turístico.

El Gobierno nacional argumentó que los "feriados puentes" habían diluido el "significado simbólico" de las fechas patrias y que habían afectado "la competitividad del sector productivo", a la vez que generaban dificultades para cumplir con el ciclo lectivo.

La medida generó diferentes opiniones entre la comunidad de Comodoro Rivadavia. Laura Villafañe, vecina del barrio Pueyrredón, tiene una tienda de ropa en el centro de esta ciudad y se mostró en contra de la decisión impulsada por Mauricio Macri. "No es algo bueno para el país y para Comodoro. Todos sabemos que esta ciudad no es turística pero un día feriado más no ayudaba mucho a los comerciantes porque vos podías atender clientes que por ahí solo venían el fin de semana. Esto claro funcionaba cuando todo andaba parejo porque desde que está el nuevo Presidente no sabemos si es bueno o malo tener abierto", sostuvo.

Marcelo Torres, quien se encontraba esperando el colectivo en Rivadavia y Pellegrini para dirigirse a su casa para descansar luego de una jornada laboral, también se sumó a los reclamos por la eliminación de los feriados puentes. "Nosotros los del sector gastronómico (trabaja en una cafetería), nos venían re bien estos feriados porque la gente que salía aprovechaba para venir a tomar algo y ahí aprovechábamos a hacer nuestra diferencia con la propina", graficó.

"La verdad que esto es un bajón. (El Presidente) no tira una a favor nuestro. Hay aumentos por todos lados y vos ves que la plata se te va como nada. Antes las propinas que hacíamos en un día nos duraban dos o tres días o te servía para los puchos. Ahora ni eso y, encima, sale con estas pavadas. Cada vez más decadente, este señor", sostuvo Torres.

Mientras, Ignacio Rasgido, quien es remisero, opinó que los "feriados puentes" no solo beneficiaban al sector turístico. "Eso es una mentira. A nosotros nos venía muy bien. Muchos dirán que los remiseros y taxistas nos gusta hablar, pero estos feriados beneficiaban a mucha gente. Un ejemplo era que durante estos días abrían los boliches y la gente aprovechaba a salir. Nos dejaba unos pesitos. Otra era que aprovechaba a pasear o a ver vidrieras y así podemos seguir. Es una mentira que nos quieren meter pero bueno uno es trabajador y no político", lamentó Rasgido.

Otras personas consultadas por este medio también manifestaron que los feriados puentes "no servían para nada" y que "solo beneficiaban a los trabajadores administrativos", entre otras cuestiones.

"Los únicos empleados que salían beneficiados eran los administrativos y los municipales, después el resto laburaba como un día normal. A mí me da lo mismo que lo haya sacado, si igual tengo que laburar como todos los días", argumentó Mariano Salvatierra.

En tanto, Lorena Antineo sostuvo que los feriados puentes servían para la actividad comercial pero mostró preocupación por la pérdida de días de clases. "Estos feriados hacían que los chicos pierdan más clases de lo debido y si te ponés a contar es preocupante que en una semana solo vayan una o dos veces por semana porque entre paros y feriados casi no iban. Por un lado estaban buenos los feriados, pero por otro era preocupante la cantidad de clases", consideró.





