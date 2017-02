Elogios de la moratoria

En este marco, Israel Coen recordó que "debido a la gran cantidad de gente que se acercó durante los últimos días de diciembre, que superó nuestra capacidad operativa pese a que se extendió el horario de atención, se solicitó al Concejo Deliberante otorgar una prórroga hasta el 15 de marzo, plazo que se aprobó y se encuentra en vigencia"."Queremos evitar que suceda lo de diciembre, por lo que invitamos a los contribuyentes a acercarse durante este mes de febrero y no esperar a los últimos días del plazo para evacuar dudas y solucionar su situación tributaria. Se trata de la última prórroga y es una oportunidad única y muy beneficiosa para el vecino y el comerciante para que logre estar al día con los impuestos ", destacó.En ese sentido, sostuvo que "la moratoria se efectúa en la Municipalidad y en la vecinal del barrio Don Bosco, ya que se requiere la actualización de la base de datos de los contribuyentes, a fin de tener una comunicación más fluida con ellos, constatar que la información cargada es la correcta y, a partir de allí, detallar todas las opciones que tienen respecto a las deudas que puedan incorporar, que son aquellas vencidas al 31 de agosto de 2016, e informar las opciones de pago y financiación"."Las opciones son: un pago, de contado, con la quita del 90% en el interés resarcitorio; en 3 cuotas, con la quita del 80% cuando se entrega con cheques o débito automático, o 70% cuando la gente opta por ir abonando cada cuota. En tanto, la opción de 6 cuotas posee una quita del 65% cuando se adhiere al débito automático o, través de cheques, el 55%; mientras que, en 12 cuotas, se descuenta el 40% de intereses. Abonando en 18 pagos, la quita es del 35%, con una tasa de financiación del 12% anual; en 24, con descuento del 25% y tasa del 18% anual; y en 36 cuotas, con una quita del 15% de los intereses", detalló el funcionario.ULTIMA OPORTUNIDADAsimismo, señaló que "es la última oportunidad durante la gestión de Carlos Linares que vamos a ofrecer una moratoria con quita de intereses. Ya están vigentes los planes permanentes de refinanciación de deuda, pero no tienen quita de interés y poseen una tasa de financiación que actualmente es del 2,71% mensual, que es la vigente del Banco Chubut, mientras que durante la vigencia de la moratoria hasta en 12 cuotas no hay interés de financiación".Por último, Coen recalcó que "esta es una gran oportunidad que los contribuyentes tienen para ponerse al día, en aquellos casos que por causas diversas no han podido afrontar el pago de sus deudas en el momento oportuno. De esta manera, evitarán consecuencias posteriores, ya que una vez culminado el plazo de adhesión intensificaremos los procedimientos de cobranza de deuda".