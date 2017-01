El Patagónico | Deportes - 17 enero 2017 Eloy Vargas: "con el paso de los partidos me iré acoplando mejor" Luego de la gran victoria consumada el domingo por la noche frente a Regatas Corrientes, El Patagónico dialogó con el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima, el dominicano Eloy Vargas, que con dos partidos con la camiseta del "Verde", se animó a contar sus primeras sensaciones en el equipo y la Liga.

"Ha sido un reto poder competir con el equipo. Tengo que mejorar físicamente para poder estar al ritmo de juego de aquí. Pero creo que estamos marchando muy bien y con el paso de los partidos me iré acoplando mejor", afirmó el nacido en República Dominicana.

El píiote fue uno de los puntos fuertes del equipo de Gonzalo García en el triunfo trabajado que logró contra los correntinos. Vargas sumó 18 puntos, cinco rebotes, y por momentos se puso a cargo la ofensiva, con buenos movimientos en la zona pintada.

En algunos tramos del juego, Gimnasia se vio desdibujado y hasta parecía que se le iba a escapar el partido. Pero apareció el carácter del equipo para salir a flote. Sobre la cuestión anímica, uno de los dos extranjeros que posee Gimnasia, enfatizó: "Uno no se puede dar por vencido. Tenemos que jugar los 40 minutos. Hoy los dos conjuntos por momentos pudieron imponer el ritmo. Eso nos ayudó bastante a nosotros a lo último, porque pudimos cerrar el juego. El partido pasado, en Corrientes, fue muy difícil para mí porque era mi primer juego después de dos días en el equipo.", señaló Vargas.

Por último, el jugador de la selección caribeña habló sobre lo que el entrenador Gonzalo García le solicita cuando está en cancha y reconoció: "Me pide de todo un poco. Desde colaborar en la ofensiva como aportar en la defensiva. También me pide comunicación y que trate de aportar mi veteranía. Creo que le puedo dar eso al equipo y sumarle energía. El básquet acá es muy físico, muy diferente al de Dominicana. La idea es seguir mejorando y luchando por el bien del equipo".





