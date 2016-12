Elton John y James Taylor actuarán por única vez juntos en la Argentina

Se tratará de la segunda visita al país del autor de clásicos como "Candle in the wind", "Your song" y "Don't let the sun go down on me", quien se había presentado en 1992 y en 2013.

De hecho, su primera visita aún es recordada por los problemas de sonido que padeció el artista, quien en medio del show, tomó el micrófono y anunció públicamente que despedía al sonidista.

En esta ocasión, su actuación será precedida por la del autor de "You've got a friend", lo cual permitirá ser testigos de la presentación de dos íconos de la canción de los años '70.

Ambos músicos fueron cuestionados en varios pasajes de sus carreras por haber optado por un estilo alejado del rock, en momentos en que las bandas y los solistas estruendosos ocupaban los primeros lugares en la preferencia de los fans.

Elton John se destacó a lo largo de su historia musical por sus inoxidables baladas y su virtuosismo en el piano, en tanto que James Taylor, cuya carrera fue impulsada en sus inicios por el beatle George Harrison, optó por el folk rock testimonial.